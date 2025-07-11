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▲江宏傑（左起）和炎亞綸、李玉璽在《炎上》的表現受到討論。（圖／翻攝自江宏傑IG）

江宏傑今（11）日出席公益活動，和前妻福原愛離婚4年，日前登上《炎上》被攻擊離婚，江宏傑說，「我已經忘記這件事情了！」假裝咬牙切齒說自己「沒有走心」。被問到感情生活，江宏傑說一直都有喜歡的人，就是他女兒，而女兒的興趣是跳兒童啦啦舞，被問到有沒有喜歡的啦啦隊員，江宏傑笑問，「你說我嗎？」被眾人虧，「女兒啦！」江宏傑日前和李玉璽登上節目《炎上》，在遊戲中被提到離婚、前妻，砲火猛烈，被問到節目有沒有set過，江宏傑說，「我已經忘記這件事情了！」並表示在節目中把自己當成一個演員、外人來看待這件事。至於誰的砲火比較猛烈？江宏傑說，「大家都滿猛的，但我們老闆（炎亞綸）應該是，大家都對準他吧，比較是被攻擊的那一位。」還笑說經紀人已經在看合約，不知道有沒有解約危機。如果再有類似工作會不會上？他先是說自己應該沒什麼好被炎上的，接著又提，「看老闆怎麼安排。」江宏傑和福原愛已經離婚4年，女兒、兒子分別是7歲、6歲，小學二年級和一年級，隨時要跟媽媽見面都可以，也有機會去日本過暑假，女兒現在的興趣是跳啦啦舞，被問到有沒有喜歡的啦啦隊員，江宏傑笑問，「我嗎？」結果被眾人虧，「女兒啦！」不過江宏傑也被關心有無對象，他表示一直都有喜歡的人，就是女兒，還說不管怎麼問，答案都只有女兒，「我女兒是最棒的、最漂亮、最可愛的。」韓星GD（權志龍）今在台灣開唱，粉絲遍佈全球，問起小孩現在有沒有偶像？江宏傑說，「應該是他（她）爸！每次都會問我要拍什麼影片，想要看。」江宏傑目前正在拍實境節目，將來也有出書計畫，想走親子教育路線。