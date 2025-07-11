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▲作家H（右）與陳珮甄（左）閃婚閃離，婚後僅36天即分手。（圖／作家H臉書）

藝人作家H（本名：陳鴻儀）與前迪化街名門媳婦陳珮甄，2024年1月宣布結婚，不料過了36天就離婚。近日作家H於其私人臉書發表生日願望，內容中提及「窮我今生之力，將我創造出的怪物，讓她消失殆盡為止」，此舉引發前妻陳珮甄擔心自己的人生安全出問題。今（11）日作家H也發文解釋，強調自己的生日願望文與前未婚妻陳珮甄無關，並回嗆：「她的聯想力很豐富，這樣都可以對號入座？」作家作家H 2023底向前迪化街名門媳婦、KOL陳珮甄求婚成功，隔年1月20日在烏來舉辦浪漫婚禮。然而僅僅36天後，作家H在粉專公布離婚消息，自嘲「演了一整齣猴戲」，並為搞砸這段關係道歉；陳珮甄事後也發文回應，表示已寄還婚戒與項鍊，瀟灑地說要重新來過。消息震撼了社群圈與媒體圈，分手後雙方關係迅速惡化，在網路平台互相爆料指控，關係變得劍拔弩張。作家H日前迎接52歲生日，於私人臉書發文許下生日願望，文中一句「讓她消失殆盡」，引發外界揣測影射前妻陳珮甄。對此，陳珮甄11日在社群平台發出長文回應，坦言已接獲多位心理師與律師友人提醒，認為對方可能有邊緣型人格傾向，恐怕出現極端行為，讓她對人身安全產生高度警覺。她強調：「情緒化的人行為難以預測，哪怕有保護令，也無法完全阻止失控的攻擊。」陳珮甄也透露已採取多項自保措施，包含避免單獨外出、出入有親友陪同，所有公開活動亦已特別要求工作人員強化安全機制。同時她也透露，為了孩子安全，女兒已在本學期悄悄轉學並更換安親班，對方無法掌握任何行蹤；而她的住處則設有24小時警衛與門禁管制，非住戶不得進入，防範措施可說滴水不漏。對此風波，作家H在今日下午於臉書再度發文，強調自己的生日願望完全沒有針對任何人，呼籲勿隨意對號入座。他也無奈表示，自從與陳珮甄分開後，自己從未踏入過台南，「連想到『台南』兩個字都會排斥」，更直言不解媒體與社群為何硬將他所說的「怪物」與前妻聯想在一起。