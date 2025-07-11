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▲劉宇寧近日人氣大爆發，短短19天吸引55萬粉絲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

35歲中國演員劉宇寧近期憑古裝劇《折腰》聲勢翻紅，不僅演技備受討論，微博粉絲更在15天內激增55萬，總人數突破2000萬。近日劉宇寧接受訪問，透露自己只要有3天沒有工作，心裡就會產生焦慮感，坦言會覺得這世界不再需要他。劉宇寧出道以來戲路逐漸開展，自與劉詩詩合作《一念關山》後人氣攀升，近年在古裝劇中站穩男主角地位。這回主演《折腰》，不但帶動討論度，也讓他成為社群熱門人物。該劇在微博上掀起風潮，短短19天內吸引55萬新粉加入，更讓他的追蹤數成功累積到2000萬。在《折腰》中，他飾演男主角魏劭，與宋祖兒詮釋的女主角小喬互為世仇，卻因聯姻走入婚姻。從敵對到互信的「先婚後愛」劇情，搭配女追男設定，成功擄獲觀眾的心。節奏緊湊不拖戲，也讓許多粉絲直呼「一集接一集停不下來」，更有人感嘆他終於遇上命定角色。劉宇寧近日受訪時透露，自己的內心常會產生「我沒那麼重要」的想法，但又渴望被需要，因此只要有連續幾天沒工作的空檔，他會主動開直播，讓他跟粉絲聯絡一下感情。他認為演藝圈如逆水行舟，「不進則退」，若一旦鬆懈便可能被遺忘。劉宇寧因古裝劇《折腰》爆紅，但在劇集播出前，不少網友批評他古裝扮相醜陋，甚至封他為「古裝醜男」，認為他與女主角宋祖兒站在一起相當不配，還有人說他長得像台灣男星派翠克。連藝人陳沂都曾發文調侃「還好追完了，不然要怎麼繼續看下去啦？」然而隨著劇集完結，劉宇寧憑藉演技成功征服觀眾。陳沂後來也表示「這角色很討喜，誰來演都會上帥氣濾鏡」，並讚賞劉宇寧談吐風趣幽默很圈粉，甚至幽默地說「看完會覺得白老鼠精修煉成人形也是可以人妖戀的」。