普發一萬過關了！全台3萬戶仍停電　他喊：我不要1萬、補助還台電

全民普發現金一萬元三讀過關了！立法院昨（11）表決「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，確定全民普發現金一萬元、刪除撥補台電的1000億元預算。由於丹娜絲颱風造成的災情仍在搶修，根據台電截至今（12）上午9點統計，全台仍有超過3萬5000多戶停電。社群平台滿是台電人員漏夜搶修畫面，一眾網友怒吼：「我不要1萬塊！把補助還給台電！」
相關新聞：全民普發一萬現金怎麼領？最有可能「5方式」曝 十月前被錢砸醒
相關新聞：全民普發一萬要來了！何時發放、怎麼領、各黨意見 懶人包一次看
全台逾3萬戶仍停電 災民一舉動暖哭
正當立法院全民普發一萬元三讀過關之際，全台灣仍有超過3萬戶停電中。《NOWNEWS》獨家報導嘉義縣東石鄉鰲鼓村停電超過100小時，但村民沒有抱怨，反而持「愛護地球，我們全村挑戰關電100小時！任務達成！台電英雄加油我們等你們」手寫牌拍照，為台電搶修人員加油，暖哭一眾網友。
相關新聞：獨／全台4萬戶仍停電！嘉義漁村斷電逾100小時 村民一動作被讚爆
「魚塭千金」表示，鰲鼓村的電力已經在昨（11）傍晚恢復，總停電時間114小時，十分感謝辛苦台電人員的協助。也有不少網友在Threads發文，怒吼「我不要1萬塊！把補助還給台電！」 、「沒那個錢還硬要發到底是三小」。
特別條例經費要幹嘛？不只普發一萬、用途一次看
立院三讀通過的版本，特別條例經費上限5450億元，最具體實質的就是「全民普發現金一萬元」，而且要求必須在今年10月31日前執行完畢。另外，經費用來做的事還有「提升產業競爭力、提供企業金融支持、協助開拓多元市場、協助安定就業、強化農業支持，提升農業產業競爭力與開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注健保與勞保、強化國土防衛能量、加強弱勢關懷、提升資通環境設備」等。
「國民黨亂砍總預算後哪來的錢普發1萬？舉債債留子孫？空頭支票？」黃帝穎批評，國民黨亂花納稅人血汗錢去加薪、發錢，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元。
黃帝穎認為，國民黨此舉侵犯行政權，也違反憲法權力分立原則。他還說，全球民主國家的國會都不會如此違憲灑幣，不論是否違憲，國民黨立委造成的錢坑法案已達8600億元，「等於人民領1萬，倒虧3萬元」。行政院則表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。
我是廣告 請繼續往下閱讀
相關新聞：全民普發一萬要來了！何時發放、怎麼領、各黨意見 懶人包一次看
全台逾3萬戶仍停電 災民一舉動暖哭
正當立法院全民普發一萬元三讀過關之際，全台灣仍有超過3萬戶停電中。《NOWNEWS》獨家報導嘉義縣東石鄉鰲鼓村停電超過100小時，但村民沒有抱怨，反而持「愛護地球，我們全村挑戰關電100小時！任務達成！台電英雄加油我們等你們」手寫牌拍照，為台電搶修人員加油，暖哭一眾網友。
相關新聞：獨／全台4萬戶仍停電！嘉義漁村斷電逾100小時 村民一動作被讚爆
「魚塭千金」表示，鰲鼓村的電力已經在昨（11）傍晚恢復，總停電時間114小時，十分感謝辛苦台電人員的協助。也有不少網友在Threads發文，怒吼「我不要1萬塊！把補助還給台電！」 、「沒那個錢還硬要發到底是三小」。
特別條例經費要幹嘛？不只普發一萬、用途一次看
立院三讀通過的版本，特別條例經費上限5450億元，最具體實質的就是「全民普發現金一萬元」，而且要求必須在今年10月31日前執行完畢。另外，經費用來做的事還有「提升產業競爭力、提供企業金融支持、協助開拓多元市場、協助安定就業、強化農業支持，提升農業產業競爭力與開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注健保與勞保、強化國土防衛能量、加強弱勢關懷、提升資通環境設備」等。
「國民黨亂砍總預算後哪來的錢普發1萬？舉債債留子孫？空頭支票？」黃帝穎批評，國民黨亂花納稅人血汗錢去加薪、發錢，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元。
黃帝穎認為，國民黨此舉侵犯行政權，也違反憲法權力分立原則。他還說，全球民主國家的國會都不會如此違憲灑幣，不論是否違憲，國民黨立委造成的錢坑法案已達8600億元，「等於人民領1萬，倒虧3萬元」。行政院則表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。