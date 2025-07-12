全民普發一萬現金怎麼領？最有可能「5方式」曝　十月前被錢砸醒

全民普發一萬元現金過關了，立委羅明才說：「一萬塊是什麼？一萬塊就是10個1000，100個100。莫忘世上苦人多，大家都說不重要，但有99%的人都去領這個錢了。」普發一萬現金何時發？立法院11日三讀通過，發放時間最晚10月就能領到錢。至於普發一萬現金怎麼領？根據過往全民普發6000元經驗，預估有5管道領取方式。
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立院三讀通過國民黨的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」版本，經費上限從4100億元提高至5450億元，最具體實質的就是「全民普發現金一萬元」，而且要求必須在今年10月31日前執行完畢，同時也刪除了撥補台電的1000億元預算。
全民普發一萬現金怎麼領？
全民普發一萬現金怎麼領？根據2023年「全民普發6000元」經驗，當時財政部規劃有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5管道。其中以「登記入帳」最是方便又快速，為避免登記塞車，還採身分證尾數分流。
■ 登記入帳：採身分證或居留證號尾數分流，入帳時間視政府公告。
■ ATM領現：預計台灣銀、土地銀等8大公股銀行與民營、郵局等金融機構實體ATM都可領取。普發6000時ATM領錢方式很簡單，在貼有「普發現金識別貼紙」的ATM插入提款卡，選擇「全民共享發現金」，接著輸入提款卡密碼及身分證號或居留證號、健保卡號，交易完成後就可拿到6000元，也可替未滿13歲小孩代領。
■ 郵局領現：普發6000時，只要本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。
■ 直接入帳：普發6000時，領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。
■ 造冊發放：普發6000時，有部分偏鄉是由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。
不過，全民普發一萬元11日才剛在立法院三讀過關，是否會有變數？什麼時候發？怎麼領？誰能領？最終還是要等政府公告。
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■ 登記入帳：採身分證或居留證號尾數分流，入帳時間視政府公告。
■ ATM領現：預計台灣銀、土地銀等8大公股銀行與民營、郵局等金融機構實體ATM都可領取。普發6000時ATM領錢方式很簡單，在貼有「普發現金識別貼紙」的ATM插入提款卡，選擇「全民共享發現金」，接著輸入提款卡密碼及身分證號或居留證號、健保卡號，交易完成後就可拿到6000元，也可替未滿13歲小孩代領。
■ 郵局領現：普發6000時，只要本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。
■ 直接入帳：普發6000時，領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。
■ 造冊發放：普發6000時，有部分偏鄉是由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。
不過，全民普發一萬元11日才剛在立法院三讀過關，是否會有變數？什麼時候發？怎麼領？誰能領？最終還是要等政府公告。