男星言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天，因當年的經典偶像劇《流星花園》的「F4」而爆紅全亞洲。而時隔多年，即將在明年邁入出道25周年的他們，日前傳出將合體開唱，雖然4人都尚未證實，但還是讓粉絲都非常期待。不料昨（11）日，《鏡週刊》就報導F4已與五月天在台北大巨蛋一起為表演彩排，有望擔任今日演唱會嘉賓，而相信音樂也回應「今晚演唱會仍在進行中」，並沒有否認傳聞，讓外界更加期待可以看到F4再合體。
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F4雖然是因電視劇而組成的團體，但4人也是許多老粉心目中的經典男團之一。而早在6月，就曾傳出幾人將合體的消息，當時朱孝天也在直播坦承希望團體重聚，還自信喊話：「終究會成的，我有這個信心」，並感性表示：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的」。
除了他以外，周渝民也在《我們與惡的距離2》記者會被問及此事時，以大方態度回覆，「每年都有機會！都有人來找，我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有規劃」，透露合體的想法。
五月天曾讓Energy成功復活 再傳將邀F4引期待
Energy（牛奶、書偉、Toro、坤達、阿弟）在五月天2023年的演唱會中驚喜現身，睽違20年在舞台上合體的他們讓粉絲超驚訝，五人跟著五月天一起在台上合唱許多經典曲目，唱出了現場歌迷的青春。而當時相信音樂對於Energy合體的可以說是保密到家，將消息掌握得滴水不漏。
除了Energy被粉絲許願復出成功，還有一組男團也是粉絲們引頸期盼，希望可以再次合體，那就是在偶像劇《流星花園》中爆紅的F4（吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天），他們在電視劇播畢後，組成了真正的男團，不僅發專輯，還到亞洲各地開了巡迴見面會，人氣非常高。因此這次傳出也將登上五月天演唱會，讓粉絲期待他們可以像Energy一樣再度翻紅。
F4靠《流星花園》紅遍亞洲 解散後朱孝天認了會嫉妒成員
F4在2001年《流星花園》播畢後出道，並且在2009年正式解散，雖然團體活動結束後，4位成員各自都有著良好的發展，不過不少粉絲都希望可以看到幾人合體演出。據悉，F4在解散後，最後一次合體就是在2013年的春晚，之後就沒有好消息。
而朱孝天也曾在訪談中，聊及當初F4組合的不適與不快，「幾個人根本不認識彼此，只是被硬湊隊、同進退，所以一直以來壓力都非常大」，也吐露成員每個人心裡都有嫉妒、吃醋、不平衡等等的負面情緒，解散時心中都是「差不多了」的想法。雖然透露在組隊當時，彼此心中都有不滿，但幾人在當時確實大成功，成為最當紅男團之一，因此在時隔12年後，再傳合體，也讓外界都非常期待。
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F4雖然是因電視劇而組成的團體，但4人也是許多老粉心目中的經典男團之一。而早在6月，就曾傳出幾人將合體的消息，當時朱孝天也在直播坦承希望團體重聚，還自信喊話：「終究會成的，我有這個信心」，並感性表示：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的」。
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