綜藝節目《綜藝大熱門》在2013年開播，由吳宗憲、Lulu及陳漢典主持，12年以來，受到過多次金鐘獎入圍與獲獎肯定，可謂台灣最具代表性的長壽節目之一。上個月，節目召開記者會宣布大改變，並將改名《超級大熱門》。而主持人之一的吳宗憲也在昨（11）日進行最後一次錄影，並在今早收工，他也在社群分享心得，難過喊：「依依不捨」。
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吳宗憲在今早結束最後一次錄影後，在三立大門口錄影留念，並PO到FB感性寫下：「謝謝收看！12年一轉眼就過去了！心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」。火速引來大批粉絲前來不捨留言「謝謝憲哥、lulu、漢典，好不捨呀」、「感謝大熱門 帶給我們許多的快樂 辛苦了！！ 希望後會有期」等，就連吳宗憲女兒Sandy吳姍儒也現身「辛苦了，快回家睡覺」。
吳宗憲自爆「半退休」狀態 回應引退說法
吳宗憲在得知節目改版受訪時，難掩情緒，坦言自己已是半退休狀態，「12年了，天下沒有不散的宴席」，認了每天都有淡出演藝圈的念頭，繼續做下去的原因只想把後輩照顧好。
除此之外，他也以幽默回應多年來想引退的說法，「我陪你們7年了，你們聽到我不斷請辭，因為我在別的地方賺太多錢了，我百年之後將全數都捐出來，只留百分之5給兒女」，Lulu則笑虧他：「還要百年才捐喔？」吳宗憲則再補充，「還是節目改成『終於大熱門』交給他們，有一個結束的感覺」，直接引發爆笑。
《綜藝大熱門》將改版 節目名稱也變了
《綜藝大熱門》上個月宣布將迎來巨大改變，不只從日播帶狀型態轉為週末大型綜藝秀形式，每次2小時，還將節目名稱改為《超級大熱門》，同樣由吳宗憲、Lulu與陳漢典主持。
製作單位也強調這次的節目升級，不僅會延續《綜藝大熱門》的經典單元，還將融合當前潮流，推出嶄新的話題與創意，以「超級大熱門」為全新旗幟，精心製作的各式單元，將結合多樣化的視覺呈現，讓觀眾在週末享受更多元的綜藝盛宴。
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吳宗憲自爆「半退休」狀態 回應引退說法
吳宗憲在得知節目改版受訪時，難掩情緒，坦言自己已是半退休狀態，「12年了，天下沒有不散的宴席」，認了每天都有淡出演藝圈的念頭，繼續做下去的原因只想把後輩照顧好。
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《綜藝大熱門》將改版 節目名稱也變了
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