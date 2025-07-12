【S2O Taiwan潑水音樂節】在今（12）日起，將在週末連續兩天於台北市大佳河濱公園盛大登場。從YouTuber跨足DJ電音表現亮眼的超炸夫妻檔Lyla & Chosennai （蕾菈湯宇）於今日首度登上主舞台，炸翻全場。兩人驚喜找來歌手王泰翔2000wtx合作的remix版本〈把你給的愛全都還給你〉，瞬間點燃全場氣氛，掀起高潮。而當天，蕾菈也以一身火辣裝扮現身，黑色繞頸背心長褲套裝，好身材一覽無遺，但在被問到是否有做防護措施時，她竟霸氣喊：「就是要露！」
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Lyla & Chosennai繼去年登上Ultra Taiwan之後，今年在S2O Taiwan再度登場，夫妻倆舞台默契十足。談到這次合作，湯宇表示：「基本上每次音樂節我都會參加，對每場演出都抱持著滿滿的熱忱與熱愛音樂的心情」，蕾菈笑說：「默契非常在線！」
蕾菈火辣登場 大方直呼：露就露啊
湯宇被問到為這次表演是否做了特別準備，他表示帶來了許多自己的作品；蕾菈則幽默回應：「我有特別準備我的裝扮」。她今天以一身火辣造型登台，黑色繞頸背心長褲套裝，胸線、腰線全都露，當被問到是否有防護措施時，她大方笑答：「沒有！就是露就露啊，隨便啦，反正都是假的，啊就是要露！」引起現場記者一陣驚呼。
此外，面對是否準備再戰亞洲健美公開賽，蕾菈透露因先前接受了大型手術，仍在修復中，但未來會再啟動備賽計畫。至於是否有生第三胎的打算？她連忙否認：「沒有沒有，那是有錢人的想法，我們不是有錢人啦！」
Lyla & Chosennai合作王泰翔2000wtx 被讚「最驚喜開場」
此次在S2O Taiwan當中，Lyla & Chosennai攜手王泰翔2000wtx帶來的合作演出，被不少觀眾讚為「今年最驚喜開場」，不僅展現3人音樂能量，也再次證明跨界創作的無限可能。
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蕾菈火辣登場 大方直呼：露就露啊
湯宇被問到為這次表演是否做了特別準備，他表示帶來了許多自己的作品；蕾菈則幽默回應：「我有特別準備我的裝扮」。她今天以一身火辣造型登台，黑色繞頸背心長褲套裝，胸線、腰線全都露，當被問到是否有防護措施時，她大方笑答：「沒有！就是露就露啊，隨便啦，反正都是假的，啊就是要露！」引起現場記者一陣驚呼。
此外，面對是否準備再戰亞洲健美公開賽，蕾菈透露因先前接受了大型手術，仍在修復中，但未來會再啟動備賽計畫。至於是否有生第三胎的打算？她連忙否認：「沒有沒有，那是有錢人的想法，我們不是有錢人啦！」
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