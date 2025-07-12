實境節目《嗨！營業中5》在本週播出全新第15集，上週播出夥伴們飛越9600公里，歷經13個小時終於來到義大利。而在旅途尾聲，鬼鬼吳映潔淚崩說出心裡話：「上次不告而別，對大家很不好意思！」讓莎莎跟郭泓志馬上暖心安慰：「妳沒事我就安心了」，展現夥伴之間的好感情，讓場面溫馨不已。
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鬼鬼在當媽後，回歸實境節目《嗨！營業中5》，對於之前的不告而別，她也淚崩向大家道歉，「上次不告而別，對大家很不好意思！」莎莎安慰鬼鬼說：「每次打給妳都是有點哭哭什麼的，就覺得很擔心妳！但妳沒事我就安心了！」說完還自己留下眼淚，場面非常溫馨。除了莎莎以外，郭泓志也暖心安慰：「從妳不告而別，我只是擔心是不是發生什麼事情，當然金錢上的（幫助）是包大哥，我們只能在體育面⋯⋯」，搞笑發言讓莎莎跟鬼鬼都忍不住在溫馨場面中笑出來，變成又哭又笑。
《嗨！營業中5》挑戰異地做台式料理 姚元浩感性喊：可能是最後一次
《嗨！營業中5》這次挑戰在異地烹調台式料理，主廚姚元浩難得感性說出：「這可能是我們最後一次一起煮飯」。從一開始的廚房小白到現在能獨當一面的白安也說：「跟你們做菜每天都很開心，然後因為我很少過這種團體生活，我就會偷偷把自己鎖在廁所，鎖個一兩分鐘再出來面對。」
未料廚房的溫馨畫面轉眼變色，失敗的冰花煎餃，讓出餐延誤，姚元浩提議小朋友先吃，莎莎表示因為義大利文化，大人小孩的餐點要同時上，姚元浩擔心餐點冷掉不好吃無奈說：「我管不了，你們要怎麼樣就怎麼樣！」讓廚房氣氛瞬間降到冰點。究竟這趟遠征義大利是否能夠完美出餐？
《嗨！營業中5》加碼兩集特別篇 讓粉絲超期待
《嗨！營業中5》節目預告爆出好消息，製作單位宣布即將加碼兩集特別篇，內容是什麼？請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第5季。
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