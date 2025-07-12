韓國天團BIGBANG隊長GD在昨（11）日，睽違8年來台開唱，一連3天於台北小巨蛋舉行《Übermensch》世巡演唱會，吸引許多藝人及粉絲到場朝聖，不少人也超用心打扮，就是為了能讓偶像印象深刻。而今（12）日將迎來第二場，但沒想到女星王心恬的媽媽也是粉絲之一，她不只成功幫媽媽搶到今天的票，還PO出之前為了媽媽砸錢在台北101大樓點燈，把媽媽名字跟GD本名權志龍一起打在夜空中，寫下「周萱❤❤權志龍」的認證照，直接狂粉認證，而王心恬還超孝順說：「點燈為了讓我媽開心」。
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王心恬在今日，於Threads上傳跟媽媽之前在台北101大樓前拍下的認證照，寫下：「太怕被罵必須先說，我可是101點燈為了讓我媽開心，第一個把權志龍打上去的人，這樣死都要搶到票的決心去看演唱會不可能被罵吧，怕爆，晚上見～」，照片中，是王心恬與媽媽站在101大樓前，王心恬手上拿著手機，裡面是GD穿粉紅色服裝，戴粉紅色皇冠的模樣，一旁的媽媽則完美複製GD穿著，還高舉著「周萱❤❤權志龍」的牌子，讓網友都忍不住直呼「妳媽媽很狂欸」、「有夠猛的猛」等。
據悉，王心恬PO出的照片，是去年聖誕節時推出的「聖誕傳情點燈告白」活動，活動賺取的20%收入將會捐做公益，所有民眾都能報名。王心恬在當初得知活動時，就馬上幫家人報名，為了媽媽的粉絲心，決定砸錢送上大禮，沒想到竟讓媽媽興奮到睡不著覺，還特地搭配服裝，讓王心恬忍不住直呼「我媽好瘋！」而剛好GD演唱會，這個超狂舉動也再度引發話題。
王心恬以模特出身 與姚元浩情纏7年
王心恬今年邁入40歲，她在2009年以模特出道，走過大型時裝及精品珠寶品牌秀。她也在2013年4月以電視劇《愛的生存之道》，跨界演員，還曾於2020年出演電影《海霧》。除此之外，王心恬因喜愛插畫，在2011年出版第一本個人圖文創作繪本《鳥事》，並於2019年12月，創立獨立香氛品牌NAMUA那木瓦香氛。
除了事業外，王心恬的個人生活也是大家關注的焦點之一。王心恬與姚元浩傳出交往消息後，至今已7年，但儘管緋聞傳得沸沸揚揚，兩人始終保持低調，對外一律宣稱是「好朋友」。而王心恬也在日前出席記者會時坦承害怕踏入婚姻、家庭，怕有小孩後，會失去自我，不過在周邊友人開導後，她也不再那麼害怕，並透露不喜歡儀式感，而且要有育兒共識才會選擇結婚，讓外界更加期待兩人的好消息。
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據悉，王心恬PO出的照片，是去年聖誕節時推出的「聖誕傳情點燈告白」活動，活動賺取的20%收入將會捐做公益，所有民眾都能報名。王心恬在當初得知活動時，就馬上幫家人報名，為了媽媽的粉絲心，決定砸錢送上大禮，沒想到竟讓媽媽興奮到睡不著覺，還特地搭配服裝，讓王心恬忍不住直呼「我媽好瘋！」而剛好GD演唱會，這個超狂舉動也再度引發話題。
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王心恬今年邁入40歲，她在2009年以模特出道，走過大型時裝及精品珠寶品牌秀。她也在2013年4月以電視劇《愛的生存之道》，跨界演員，還曾於2020年出演電影《海霧》。除此之外，王心恬因喜愛插畫，在2011年出版第一本個人圖文創作繪本《鳥事》，並於2019年12月，創立獨立香氛品牌NAMUA那木瓦香氛。
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