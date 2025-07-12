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▲夏米雅拿著雛菊手燈，卻說那是菊花。（圖／翻攝自夏米雅Threads）

GD（權志龍）昨（11）日起一連三天在台北小巨蛋開唱，許多藝人到場朝聖，卻也鬧出不少風波，，隨後她也澄清是自己買票，另外還有瑜珈女神「Miya」夏米雅曬出拿著小雛菊的應援手燈，但她卻說那是「菊花手燈」被粉絲酸爆。夏米雅在Threads曬出看GD演唱會的照片，她身穿橘色削尖背心看起來神采奕奕，亮眼又可愛，拿著小雛菊應援手燈拍照的夏米雅，卻寫下，「震撼！G-dragon的舞台魅力，強者我朋友，送我票，還有全套菊花，離舞台超爆近。」文章一PO出立刻被粉絲酸爆，因為GD的雛菊手燈，是以個人品牌的經典標誌「少一片花瓣的小雛菊」為靈感所設計的，沒想到卻被夏米雅說成是菊花，「菊花…妳會被砲慘，它有名字啦」、「我勸你不要講話了，暴露你的無知」、「真的替場外那些真粉絲感到氣憤」、「假粉無言死了，誰跟你菊花」。