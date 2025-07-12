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▲林襄（左）穿得超清涼現身南投紫南宮。（圖／林襄IG）

味全龍啦啦隊林襄雖然商演工作滿檔，不過她時常透過社群平台跟粉絲分享生活大小事。昨（11）日她上傳了自己跟朋友們一起去紫南宮拜拜的動態，林襄不只0偽裝還穿得非常火辣，讓許多「襄民」們都暴動了。從林襄上傳的動態中，可以看見因為炎熱的天氣，她綁起了俐落的高馬尾，並且身著白色繞頸短版背心，搭配超低腰牛仔褲，超纖細小蠻腰全露出，可愛又帶點性感的風格實在太適合她。根據了解，林襄本趟小旅行是跟朋友自駕從台北出發，一行人到了南投紫南宮拜拜求財後，再回到台中飽餐了一頓日本料理，最後才回到台北。在繁忙的工作行程中，能夠跟朋友來一趟治癒輕旅行，絕對是最幸福的事。日前林襄才坦言，其實在年初時她陷入了一段低潮期，「不過我藏的很深，只有一些人看得出來」，雖然沒有公開向粉絲訴苦，不過她自己度過了一段辛苦調適的日子，「我學會允許自己枯萎幾天，不用硬撐說自己沒事。」這段時間中也讓林襄更加認識自己，對於處理情緒的方法有了更大的認知。