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▲Maggie Q、吳彥祖（圖／Maggie Q IG）

▲▼Maggie Q（上圖右）曾與吳彥祖（上圖左）有過一段情，也與陳冠希（下圖）傳過緋聞。（圖／Maggie Q IG、記者吳翊緁攝）

混血女星Maggie Q以火辣身材與深邃五官廣為人知，近日她驚喜在節目中親口宣布婚訊，對象是早在2022年認愛的圈外男友、基金經理人Curtis Macnguyen，2人早已低調結婚，只是未對外公開具體時間，她這麼形容著老公，「我覺得他非常慷慨、體貼、善良，是我認識的人中最棒的之一。」事實上，Maggie Q過去曾與陳冠希傳出緋聞、也跟吳彥祖有過一段情，感情動向相當精彩。回顧Maggie Q的感情史，堪稱「男神收割機」的她，曾與吳彥祖有過一段刻骨銘心的戀情，2人1998年在香港因拍攝廣告相識，隨即墜入愛河，但戀情於2000年畫下句點，吳彥祖過去曾在節目中坦言分手後一度陷入憂鬱，甚至哭著入睡，可見感情之深，當時Maggie Q也因與陳冠希合作電影《特警新人類2》傳出緋聞，讓3人關係一度成為焦點。此後Maggie Q將重心轉往好萊塢，並因拍攝影集《特務ALEX》結識男星迪倫·麥狄蒙（Dylan McDermott），2人曾論及婚嫁，怎料2019年又閃電宣布解除婚約，直到2022年5月，她與Curtis Macnguyen一同出席「Berggruen Prize Gala」，公開戀情，甜蜜互動羨煞眾人，Maggie Q表示，2人原是多年好友，後來發展為戀人，感情穩定而真摯。Maggie Q毫不掩飾對老公的仰慕，笑說自己單純欣賞對方，「我覺得他非常慷慨、體貼又善良，當時心裡就有個想法，他是我認識的人當中最棒的人之一。」還說本來沒有額外的期待，當朋友就夠了，Maggie Q也透露，應該是這種無預設的心態，他們的感情才會從日常互動下慢慢萌芽，自然而然地在一起了。如今Maggie Q與Curtis Macnguyen攜手步入婚姻，也讓粉絲們感到驚喜與祝福，她在節目中笑說：「其實是他比我更早知道，我就是他的真命天女。」經歷過多段戀情浮沉的她，終於找到真愛與安穩歸屬，大批粉絲都為Maggie Q活出自己的幸福模樣感到欣喜。