我是廣告 請繼續往下閱讀

招牌360度噴水系統 國際級百大DJ巨星

▲▼S2O音樂節全卡司陣容。（圖／S2O Taiwan提供）

FIFTY FIFTY來台 5566、徐懷鈺驚喜演出

驕傲巴士開進S2O！ 吃喝玩樂一站式體驗

▲S2O音樂節5大主題園區、超過134位國內外表演陣容。（圖／S2O Taiwan提供）

💦活動資訊

💦全卡司陣容

💦交通資訊

▲S2O音樂節場地周邊地圖。（圖／S2O Taiwan提供）

💦節目表

▲▼S2O音樂節節目表。（圖／S2O Taiwan提供）

一年一度音樂狂歡盛會「S2O Taiwan潑水音樂節」將在本月今（12）日、13日於台北市大佳河濱公園登場，本屆S2O Taiwan祭出5大主題園區、超過134位國內外表演陣容，集結了韓國女團FIFTY FIFTY、5566、徐懷鈺、陳勢安、家家、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、ELL&s等，S2O Taiwan主舞台招牌特色「360度噴水系統」及「高壓水槍」，現場四面八方不斷噴射水柱，零死角全區濕區，全場不分男女、不分國籍一起沈浸在溼身狂歡的氛圍中！電子音樂權威媒體《DJ Mag》近日公布最新一年度的「世界百大電子音樂節」名單，S2O Taiwan名列第55名，榮登台灣排名第1名的音樂節，深受國際好評認證。國際級DJ巨星夢幻陣容來台演出，邀請EDM超人氣王者R3HAB，與義大利電音巨星MEDUZA、美國Dubstep鬼才Subtronics、英國DNB男神Dimension、西班牙電音霸主Danny Avila、Future House才子RetroVision、貝斯超殺女LEVEL UP、亞洲電音鬼才WUKONG等來台炸翻舞池！韓流新勢力女團FIFTY FIFTY以全新陣容5人全員來台開唱，亞洲天團5566孫協志、王仁甫、許孟哲以及平民天后徐懷鈺2大華語強棒確認演出長達40分鐘，大勢情歌王陳勢安長達40分鐘演出當中，更將最新單曲帶來現場首唱，還有靈魂歌姬家家、新生代台灣人氣團體U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、ELL&s以及創作歌手李晉瑋等接力開唱。亞洲女神DJ平交道女神Amber Na（藍星蕾）、真人版娜美Jenna Chew（周甄娜）聯手打造全新高人氣組合SIN SISTER登場，另一組難得組合是三位百大夜店DJ女神 AshleyBaby、Alyshia以及Anita將以B3B同台演出，除此之外，從YouTuber跨足DJ電音表現亮眼的最炸夫妻檔Lyla & Chosennai 蕾菈湯宇確認演出，炒熱現場氣氛。S2O Taiwan今年全新舞台P(R)IDE BUS驕傲巴士登場，由AARON、BOBBY、DONUTS、EAZY E、KENTA、NORY、PAN、RABBITCH、RARA、SHAW、WATERBOOM、ZISKA輪番登場，更有GOGO BOY肌肉猛男以及DRAG QUEEN變裝皇后雙日特別演出，巴士化身移動舞池，不分性別、人人有位，感受最包容的派對能量，打造前所未有的Techno巴士派對體驗。S2O Taiwan現場有Budweiser百威啤酒、Corona可樂娜、Red Bull、Volvic 富維克天然礦泉水品牌攤位，更首度打造沙灘酒吧超吸睛，同時網羅12家美食攤商，VVIP包廂區另有ANGEL CHAMPAGNE、人頭馬Remy為派對狂歡加冕。入場後別忘了到「探探」攤位打卡，不僅能獲得超可愛活動限定周邊，還有更多驚喜好禮等你來贏。拍拍印現場提供手機一鍵上傳、30秒快速列印，精彩時刻，立刻變成實體照片帶回家。時間：2025年7月12日（六）、7月13日（日）13:00—22:00地點：台北大佳河濱公園（台北市中山區濱江街5號）W&W、MEDUZA、DIMENSION、DANNY AVILA、RETROVISION、SIN SISTERS、SUVIN、SEANTRAX×KODY×KYLE、LYLA & CHOSENAIAYO & TEO、ASIABOY 禁藥王 & DAFAA、LIZI 栗子、MISS NAUGHTY、PIZZALI、狼操俱樂部、MULTIVERSE、西屯純愛組、YOUNG POSSE、R2、MISS NAUGHTY、LIL HAO、LIL JO、YELLOW JAYHEADRUSH、HANNAH、A1、ABURA vs DINPEI、ALICE 七瀨愛麗絲、JUNKIBA、ROBBIN CHRIS、DZRT FRST、BINGAEAZYE、RABBITCH MAIN BUS SHOW、DONUTS、BOBBY SUNSET SHOW、AARON、PANR3HAB、SUBTRONICS、DUBVISION、MATISSE & SADKO、THIRD PARTY、WUKONG、MESTO、BROOKS、JUSTIN MYLO、LEVEL UP、ASHLEYBABY、ALYSIA、ANITA、VEENAFIFTY FIFTY、5566、YUKI 徐懷鈺、陳勢安、家家、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、ELL&SS、Eun B 全恩菲、HYERI 海莉、米非、G.WEILEE 李奕瑋、ZORN × KAXA、RK 金承熙、DJ MAYA、RISKYDNICK.P、ELVISK、MUZIC、LEONA vs JOVA、JENNA CHEW、AMBER NA、YUYU、YOZZY、RISKYDSHAW、NORY、KENTA SUNSET SHOW、RARA、ZISKA【官方接駁車】𝟭𝟮:𝟯𝟬－𝟭𝟲:𝟯𝟬 捷運行天宮站2號出口 ⇆ 林安泰古厝＊步行進入9號水門，即可到達會場＊約每15分鐘一班，車滿就出發𝟮𝟬:𝟬𝟬~𝟮𝟯:𝟬𝟬 林安泰古厝 (大佳河濱公園) ⇆ 捷運行天宮站2號出口＊約每15分鐘一班，車滿就出發【捷運】於捷運行天宮站下車，2號出口外步行至會場約15分鐘。【公車】可搭乘72和222路線，於大佳國小站下車後，步行入場。