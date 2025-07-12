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▲周心語在社群平台稱「台灣是中國的」。（圖／翻攝自Threads）

▲周心語讓粉絲不認同她的政治立場就別看。（圖／翻攝自Threads）

▲許念慈是tripleS的台灣成員。（圖／tripleS IG）

韓國大型女團tripleS的中國籍成員周心語，近日突然在粉絲付費平台上談及政治問題，「澳門、香港、台灣都是中國的。」她還再次喊話，不認同她政治傾向的粉絲就別訂閱她，此舉一出讓粉絲都氣炸，認為她說話前都沒考慮過團裡還有台灣成員許念慈。tripleS的中國籍成員周心語近日突然在付費粉絲平台Fromm表明政治立場，「澳門本來就是中國的呀」、「香港、台灣都是」、「為什麼怕被罵，我有說錯嗎？」並且接著說「不認同的別來訂我Fromm。」堅持自己的發言沒有任何問題。此舉在韓國論壇也掀起了巨大討論，紛紛表示「她們團中明明還有台灣人，超不尊重人」、「這根本是間接霸凌許念慈」、「所以才說韓團別讓中國人出道了」、「完全不在乎成員的看法」，共有超過700人前來留言，多數網友都認為周心語的發言很不妥，也很不尊重跟自己關係好的許念慈。有部分粉絲也聯想到了i-dle的中國成員雨琦，曾經對著台灣成員舒華問說「要去中國巡演了感覺如何？」、「妳來自哪裡？」粉絲認為只要有中國人的團體，都免不了被吃豆腐的行為；不過有部分粉絲認為雨琦跟舒華兩人關係很好，會問政治表態問題只是無心說出口而已。tripleS是韓國少見的大型女子組合，團體中有中國人、台灣人、泰國人及日本人。其中台灣成員許念慈為台灣、越南混血，出生在新北市，日前才穿著穿著莊敬高職的制服，站上韓國打歌舞台，去年曾以服務生的身分固定出演綜藝節目《廚師的迫降:客家廚房》，今年也以小分隊形式回台參加拼盤演唱會，還擔任富邦悍將球場演唱嘉賓。