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▲李到晛跟101合照實在太可愛。（圖／李到晛IG）

韓劇男神李到晛於今年5月結束了近兩年的軍旅生活，退伍後他如火如荼舉辦巡迴見面會，今（12）晚來到了台北Legacy TERA，跟許多台灣的粉絲見面。他也上傳了自己在台北街頭散步的照片，跟101合照實在是太萌了！李到晛於5月13日退伍，14日在社群上傳長文，感謝粉絲一直以來的支持跟愛護，並於當晚宣布他將展開亞洲巡迴見面會，6月14日從首爾開跑，並於7月12日來到台北Legacy TERA跟粉絲見面。李到晛於今日稍早上傳了他在台北街頭漫步的照片，可以看到他身著休閒，帶著白色的帽子到了101附近散步；不僅如此，他也深入台灣文化，去到了住處附近的夜市，可以看見他在夜市裡笑得非常開心，讓粉絲直呼「看他幸福我也好幸福！」李到晛在台灣辦見面會的同時，有許多韓星也同時在台灣，如在小巨蛋開演唱會的GD、來看GD演唱會的李洙赫、在台北流音辦演唱會的EXO KAI等，就連新興女歌手Gyubin也都因為工作來到台灣，讓網友直呼「台北空氣都是香的！」然而李到晛的見面會似乎沒有想像中順利，他原本將於7月26日前往香港舉辦見面會，但主辦方於昨晚突然宣布「因為不可預期的因素取消」，取消原因和朴寶英的見面會一樣，讓許多粉絲超失望，認為突然取消實在太不負責了，紛紛要求主辦出面解釋。