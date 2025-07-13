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▲GD擁有超多歌曲版權。（圖／8lo8lo8lowme IG）

若是只能夠用一個人代表K-pop，那絕非GD（G-dragon，本名：權志龍）莫屬，他原來是童星出身，後又輾轉到了SM、YG當練習生，以BIGBANG隊長身分出道後，又陸續創作近200首膾炙人口的歌曲，根據了解他每年什麼事都不做就能夠躺著賺版權費14億（約2968萬台幣）；全韓國第一個擁有無上限額度現代黑卡的藝人也是他！GD從2006年以BIGBANG的隊長身分出道後，陸續推出自作曲〈LIES〉、〈BAD BOY〉、〈IF YOU〉、〈FANTASTIC BABY〉等歌曲，超強創作能力也讓他成為了第一個進入韓國音樂著作權協會的偶像。根據了解，他登記在協會的歌曲就有接近200首歌，就算一整年都待在家中什麼都不做，也會有高達14億的版權費進帳（約2968萬台幣）。不僅是發行歌曲，GD還有團體活動收入、品牌代言費、個人品牌收入、副業、股票及房地產投資的其他收入，擁有的名車也是多不勝數，他還曾以全款164億元（約台幣4.2億）購入韓國最貴地段的頂級公寓頂樓。根據了解，他是全韓國第一位擁有現代黑卡的藝人，這張卡可不是有錢就能拿到，必須經過官方認證、親自邀請才能夠入手，全世界只有9999張。他也曾在歌曲〈Crayon〉中寫下一句歌詞「내 카드는 black, 무한대로 싹 긁어버려」（我的卡是黑卡，隨便刷爆它），展現了自己的超強財力。此外GD的投資眼光也超獨特，他簽約到新公司Galaxy Corporation居然只拿了簽約金的一半現金韓幣100億元（約新台幣2.4億元），剩下一半他要求公司支付等值的「股票選擇權」。原因是因為GD認為公司的股票有機會上漲到200億甚至300億元（約新台幣4.8至7.2億元），因此GD選擇要股票的方式也讓他多賺了很多錢，讓人不得不誇他超強的投資遠見。雖然GD的收入非常驚人，不過他不會因為自己有錢就以大姿態看人， 「Übermensch」的韓國演唱會時他抽出了其中三億元（約677萬台幣）的收入，投入幫助韓國火燒山的地區；2023年被捲入毒品案時，法律還他清白後他馬上成立反毒基金會，並且宣布未來自己音樂收入的其中1％都會捐給基金會，為了讓毒品受害者妥善得到幫助。根據了解，GD一年為慈善捐出超過20億韓元（約4200萬台幣），展現了他關懷弱勢的一面。