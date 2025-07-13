我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天（前排）《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會臺北大巨蛋場昨（12）日最後1天登場，言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天現身舞台，9人同台共演F4經典曲〈流星雨〉，史詩級畫面狂掀回憶殺。（圖／相信音樂提供）

▲F4睽違12年合體！吳建豪（左起）、周渝民、言承旭及朱孝天昨日晚間登上五月天台北大巨蛋演唱會，4位成員在台上忍淚吐露心聲：「像做夢一樣！」朱孝天也笑稱保密到家：「誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」（圖／相信音樂提供）

五月天昨（12）日在臺北大巨蛋最終場演唱會邀來經典偶像團體F4驚喜合體，4人世紀同台演唱〈流星雨〉讓粉絲熱血沸騰，但表演中卻出現微妙畫面，只見言承旭、吳建豪、周渝民3人互動搭肩唱歌，唯獨朱孝天站在一旁偶爾跟阿信有互動，引發網友熱議：「朱孝天是不是跟其他人不熟啊？」當年憑藉偶像劇《流星花園》走紅的F4，成軍逾20年來合體機會越來越少，這回久違4人再聚，卻因互動冷淡讓人感嘆團魂是否已經變質，而朱孝天在舞台上幾乎沒有與其他成員交流，雖然臉上保持微笑，卻被粉絲形容氣氛「一點都不F4」。演唱會結束後，不少網友留言指出朱孝天近年本就鮮少與其他3位成員同框或互動，過去受訪時也曾坦言與自己跟其他3名成員私交不深，私下也沒有聯絡，不過不少網友對於能再看到F4合體感到十分感動，也有粉絲幫朱孝天緩頰：「他從以前就是這個樣子」、「應該還好啦」。F4的合體無疑是五月天演唱會的一大亮點，也成功炒熱話題，昨日最終場時，五月天還連送5首安可曲，演唱〈憨人〉、〈OK啦〉等經典歌曲，並以鹹酥雞橋段為演唱會畫下最在地的完美句點，也再度印證他們在台灣樂壇的影響力。