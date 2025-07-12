F4世紀合體五月天！五月天今（12）日在台北大巨蛋舉行最終場演唱會，請來F4言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天同台現身，稍早4人在台上紛紛感性吐露心聲，言承旭及周渝民激動直呼「像做夢一樣」，吳建豪嘆道促成合體真是不簡單，而朱孝天則笑稱收到五月天邀約密謀至今2年，「終於鬆了一口氣，我都在裝傻，都說我跟他們不熟，誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」最後9人同台共演F4經典曲〈流星雨〉、〈笑忘歌〉，經典場面賺人熱淚。
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F4合體唱〈流星雨〉！周渝民難得吐心裡話
F4睽違12年終於同台演出，今晚全員登上五月天演唱會舞台，一出場即帶來經典曲〈流星雨〉，掀起無數歌迷回憶殺，曲畢，4人紛紛在台上吐露心情，先是數不清上一次合體已是什麼時候了，接著周渝民率先分享，「真的很感謝相信音樂、五月天阿信，幫忙促成每個人的時間，我也很感動也很榮幸，第一次參加五月天演唱會，我雖然是五迷，但我個性比較少跟大家聚在一起，謝謝大家！」
輪到吳建豪，心情似乎太過激動，「謝謝在場的朋友，陪我們一起度過美好的夜晚，真是不簡單啊，很辛苦啊，最主要就是很感謝，不知道該說什麼，Thanks guys！」阿信下秒也力邀他有機會互飆吉他、玩音樂，接著輪到言承旭，「現在好像在作夢一樣，沒想過可以站在五月天的舞台上，4個人聚在台上，是我一輩子都不可能想像的，阿信謝謝他，給我們很多力量，有機會站在台上，謝謝！」
言承旭也直呼，五月天和相信音樂營運長謝芝芬相當有誠意，「阿信在這過程上，用文字給我們力量讓我們站在這舞台上，謝謝、謝謝！」一旁的周渝民還虧他：「你要哭了嗎？哭吧！」怎料下秒言承旭的耳機掉了下來，周渝民及朱孝天便幫他戴上，阿信為這場歷史性時刻做了總結，「我們的青春永遠不會消失，只要你肯相信，只要你張開眼睛，就讓你看到年輕時最美的一座花園，來自流星花園的F4！」
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最後，朱孝天感謝說著，「好久沒在舞台上跟大家見面，要先感謝阿信、相信音樂，做了很多努力，今天很開心，很久沒出來看演唱會，我也是第一次來五月天演唱會，每一首歌都大合唱，終於鬆了一口氣，我都在裝傻，都說我跟他們不熟，誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」說完，由阿信加碼與F4合唱〈笑忘歌〉，讓全場沉浸在在激勵的音樂及正能量的歌詞之中，久久無法自拔。
F4真的復活了！合體五月天狂掀回憶殺
唱完〈戀愛ING〉後，五月天隆重迎接F4出場，吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天直接從背後大屏幕中緩緩走出，全場尖叫聲衝破大巨蛋頂，睽違12年同台演出，F4歌唱實力依舊，狀態與容貌維持極佳，噴發帥氣迷人魅力，4人彷彿乘坐時光機從90年代飛越至今，掀起無數歌迷回憶殺，坐在台下不禁熱淚盈眶。
五月天、F4為了此次合體已經密謀2年，能夠完成這個任務相當艱辛，原來雙方的緣分因為都在2000年出道，竄出知名度之後，2大天團卻一直沒有時機同台，25年過去，在五月天出道紀念週年這個特別的日子，邀來F4合體，對2團都存著極大意義，於此同時，在華語樂壇留下難以忘懷、神聖的篇章。
F4紅遍全亞洲 不合解散、像是被硬湊
F4由吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天組成，2000年他們演出偶像劇《流星花園》出道，搭配主題曲〈流星雨〉紅遍全亞洲，F4的熱潮始於台灣，當時受到許多學生族群喜愛，粉絲遍及香港、新加坡、馬來西亞等地，就連美國的《華盛頓郵報》，都報導過亞洲地區的F4現象，曾被媒體譽為「台灣之光。」
然而，F4紅透半邊天，可成員間的不合傳聞倒是沒停過，吳建豪和言承旭就曾在節目中鬆口多次磨合，「我們其實到最後不是特別開心。每個人心裡都有嫉妒、吃醋、不平衡等等的負面情緒。」而朱孝天也曾坦承，當初團體組合像是硬湊，「幾個人根本不認識彼此，只是被硬湊隊、同進退，所以一直以來壓力都非常大。」
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言承旭也直呼，五月天和相信音樂營運長謝芝芬相當有誠意，「阿信在這過程上，用文字給我們力量讓我們站在這舞台上，謝謝、謝謝！」一旁的周渝民還虧他：「你要哭了嗎？哭吧！」怎料下秒言承旭的耳機掉了下來，周渝民及朱孝天便幫他戴上，阿信為這場歷史性時刻做了總結，「我們的青春永遠不會消失，只要你肯相信，只要你張開眼睛，就讓你看到年輕時最美的一座花園，來自流星花園的F4！」
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