F4世紀合體五月天！五月天《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會台北大巨蛋場今（12）日最後1天登場，5位成員石頭、瑪莎、阿信、怪獸及冠佑各個使出洪荒之力，毫不保留將完美表演接連祭出，稍早天大驚喜降臨，F4言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天現身舞台，誠如外界傳言所述，F4真的復活了，9人同台共演F4經典曲〈流星雨〉，史詩級畫面狂掀回憶殺，台下大批歌迷聽著聽著就流下青春時代的眼淚。
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F4真的復活了！合體五月天狂掀回憶殺
唱完〈離開地球表面〉、〈戀愛ING〉後，五月天隆重迎接F4出場，吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天直接從背後大屏幕中緩緩走出，全場尖叫聲衝破大巨蛋頂，睽違12年同台演出，F4歌唱實力依舊，狀態與容貌維持極佳，噴發帥氣迷人魅力，4人彷彿乘坐時光機從90年代飛越至今，掀起無數歌迷回憶殺，坐在台下不禁熱淚盈眶。
五月天、F4為了此次合體已經密謀2年，能夠完成這個任務相當艱辛，原來雙方的緣分因為都在2000年出道，竄出知名度之後，2大天團卻一直沒有時機同台，25年過去，在五月天出道紀念週年這個特別的日子，邀來F4合體，對2團都存著極大意義，於此同時，在華語樂壇留下難以忘懷、神聖的篇章。
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F4紅遍全亞洲 不合解散、像是被硬湊
F4由吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天組成，2000年他們演出偶像劇《流星花園》出道，搭配主題曲〈流星雨〉紅遍全亞洲，F4的熱潮始於台灣，當時受到許多學生族群喜愛，粉絲遍及香港、新加坡、馬來西亞等地，就連美國的《華盛頓郵報》，都報導過亞洲地區的F4現象，曾被媒體譽為「台灣之光。」
然而，F4紅透半邊天，可成員間的不合傳聞倒是沒停過，吳建豪和言承旭就曾在節目中鬆口多次磨合，「我們其實到最後不是特別開心。每個人心裡都有嫉妒、吃醋、不平衡等等的負面情緒。」而朱孝天也曾坦承，當初團體組合像是硬湊，「幾個人根本不認識彼此，只是被硬湊隊、同進退，所以一直以來壓力都非常大。」
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五月天、F4為了此次合體已經密謀2年，能夠完成這個任務相當艱辛，原來雙方的緣分因為都在2000年出道，竄出知名度之後，2大天團卻一直沒有時機同台，25年過去，在五月天出道紀念週年這個特別的日子，邀來F4合體，對2團都存著極大意義，於此同時，在華語樂壇留下難以忘懷、神聖的篇章。
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F4紅遍全亞洲 不合解散、像是被硬湊
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然而，F4紅透半邊天，可成員間的不合傳聞倒是沒停過，吳建豪和言承旭就曾在節目中鬆口多次磨合，「我們其實到最後不是特別開心。每個人心裡都有嫉妒、吃醋、不平衡等等的負面情緒。」而朱孝天也曾坦承，當初團體組合像是硬湊，「幾個人根本不認識彼此，只是被硬湊隊、同進退，所以一直以來壓力都非常大。」