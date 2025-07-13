天團五月天昨（12）日在臺北大巨蛋演唱會最終場邀請F4驚喜現身，演唱經典名曲〈流星雨〉，瞬間掀起全場回憶殺，F4四人——言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪久違同台，勾起無數粉絲青春回憶，這次合體也成為F4多年來罕見的同框畫面，現場尖叫聲不斷，氣氛達到最高潮。此外，F4同台也掀起不少粉絲討論「誰最帥」，粉絲們各擁其主，不過不少網友一致認為「仔仔」周渝民最搞笑，直言他爆笑失誤超圈粉，紛紛笑說：「尷尬得剛剛好！」
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粉絲熱議誰最帥 言承旭不老顏值再度登熱搜
F4合體話題延燒，不少網友也開始熱議：「誰才是現在最帥的F4成員？」其中言承旭憑著不減的神顏再度登上熱搜，「凍齡」一詞再次成為討論焦點，而吳建豪與朱孝天也獲得粉絲力挺，稱讚他們保養得宜、氣場仍在，不過與帥氣並列的，竟然還有「搞笑代表」的出線。
「仔仔」周渝民被粉絲封為當晚最可愛的成員，在舞台上合體時他一度不小心掉隊，立刻用小跑步加上招牌搖擺步伐回到隊伍，讓網友紛紛留言：「仔仔太可愛了啦」、「長大後的仔仔變好笑了」、「他以前就很好笑，尷尬得好笑」，一場經典合體，意外展現出F4中不同風格的魅力。
一個都不能少 願F4再聚首
演出結束後，社群平台上湧現大量感性貼文，不少粉絲感慨寫下：「青春回來了」、「這首歌少一個都不行」、「希望能看到他們再合體一次」、「F4的意義不只是一首歌，是一代人的回憶」。這次合體除了重燃青春記憶，更讓人看見每位成員歷經歲月後各自閃耀的姿態。
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一個都不能少 願F4再聚首
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