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▲五月天（前排）在大巨蛋最終場，找來F4（後排）9人同台共演經典曲〈流星雨〉。（圖／相信音樂提供）

五月天昨（12）日在臺北大巨蛋舉行最終場演出，特別邀請經典偶像團體F4登台合體，包括言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天都驚喜現身合唱〈流星雨〉，掀起全場粉絲的青春回憶殺，轟動演藝圈。五月天在壓軸場請到F4還不夠，甚至帶來5首安可曲，更在大巨蛋演出舞台上「吃鹹酥雞」，直接創下大巨蛋歷史。面對滿場4萬名五迷，五月天誠意十足，連續5次安可演出，共帶來〈你不是真正的快樂〉、〈我不願讓你一個人〉、〈憨人〉等熱門金曲，演唱會一路唱到晚上10點40分才落幕，每一首歌都引發全場大合唱，展現五月天多年來在樂壇的號召力。在第4輪安可唱完〈憨人〉後，五月天假裝搭上象徵出道25週年的專機離場，隨即又以搞笑造型再登場，演唱〈OK啦〉時更當場打開鹹酥雞開吃，成為史上第一組在大巨蛋台上吃鹹酥雞的藝人，此舉不但讓現場笑聲不斷，也讓演唱會橋段從螢幕VCR實體化為真實場景，展現五月天一貫的親民風格。壓軸環節，五月天獻唱台語組曲，包括〈叫我第一名〉、〈黑白講〉與〈志明與春嬌〉等經典作品，阿信更走下舞台穿越觀眾人群，一路走到接近看台區與粉絲互動，掀起全場最高潮，五月天用最誠摯的表演與真摯的互動，為這場演唱會畫下完美句點。