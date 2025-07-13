韓國天團BIGBANG隊長GD從11日開始，一連3天於台北小巨蛋舉行《Übermensch》世巡演唱會，昨（12）日舉辦第二場，再度吸引大批藝人及粉絲朝聖。而在第一天就現身GD演唱會的賈靜雯，因為在IG脫口而出一句「瞬間圈粉」，而被質疑是拿公關票入場，讓那些搶不到票的真粉沒機會到現場，而她也馬上澄清自己是花錢買票進場，但網友還是不買帳，罵聲不斷，讓賈靜雯的弟弟衛斯理忍不住發文幫姊姊說話，不只強調姊姊是自己買票，還霸氣直呼「我來罵就好」。
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賈靜雯在11日晚間，現身GD演唱會，並曬出自拍照寫下「瞬間圈粉」，意外引發爭議，質疑她是拿公關票進場，雖然賈靜雯即時止血，澄清是自己買票入場，就連賈靜雯經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》透露，GD本身的魅力無窮，讓平時不追星的賈靜雯也難以忘記昨晚的時光，但還是無法平息眾怒。讓賈靜雯弟弟衛斯理也忍不住為姊姊說話，「姐的票是自己買的，但她沒幫我買，我也好想看，所以你們不要罵她了，我來罵就好」，還附上哭臉符號，希望可以平息網友怒火。
賈靜雯看GD「瞬間圈粉」被罵翻 火速澄清是自己買票
賈靜雯看完GD演唱會，在IG開心曬出自拍，她還用心將指甲做了小雛菊的彩繪，和應援手燈一樣可愛，賈靜雯也感謝好友張心妍帶她看演唱會，「讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉」。
但不料一句「瞬間圈粉」直接被罵翻，質疑她拿公關票進場，賈靜雯也馬上出面澄清，「可愛的粉絲們請息怒，我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去，很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演，感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沉浸其中，我是花錢買票進場的」，但還是無法平息眾怒。
楊謹華也現身GD演唱會 強調是實名制搶票
楊謹華也在日前現身GD演唱會，還在IG貼出多張照片分享喜悅心情，透露一看到GD上台，立刻驚訝到嘴巴都合不起來，直呼GD實在太帥氣了。而她也強調門票是自己買的，「搶這張票已是上半年最緊張任務，謝謝老天給我機會買到才能圓夢」，引來粉絲大讚她是真粉，跟賈靜雯的留言區呈現兩樣情。
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但不料一句「瞬間圈粉」直接被罵翻，質疑她拿公關票進場，賈靜雯也馬上出面澄清，「可愛的粉絲們請息怒，我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去，很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演，感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沉浸其中，我是花錢買票進場的」，但還是無法平息眾怒。
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