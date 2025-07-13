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▲林沐希發布道歉文，說自己很自責、愧疚。（圖／林沐希IG）

▲林沐希（左2）的姑丈、姑姑是資深藝人孫鵬（左1）、狄鶯（右1），他們還曾一起出遊。（圖／狄鶯臉書）

▲林沐希（左）過去曾被稱讚五官和姑姑狄鶯（右）一樣美。（圖／林沐希IG）

星二代孫安佐的網紅表姊林沐希（Ariel）近日因公司涉及愛情詐騙，連帶遭到調查，10日複訊後離開地檢署時崩潰落淚，目前限制住居候審。林沐希沉寂多天後，昨（12）日也透過限時動態發文，道歉所有受害者，雖然她涉案不多，但表示自己深感自責與愧疚，「我再次跟每個受害者道歉，也希望你們可以私訊我，並且向我提告求償，我都願意配合」。林沐希的姑姑是資深女星狄鶯，她也因為神似狄鶯的五官和火辣的身材在社群上爆紅，被粉絲封為「國民表姊」，更加入專門經營網紅的公司拍攝寫真集，想不到公司涉及與詐騙集團合作，透過網紅的身分與受害者聊天、交友，並藉此騙取錢財。林沐希也牽連其中，她昨日透過社群發文道歉，「剛剛聽了其他受害者所有被詐騙過程，真心覺得很自責與愧疚⋯雖然前陣子這個帳號本並非我本人管理使用，導致公司封鎖了很多受害者，你們突然沒辦法聯繫到我，我非常抱歉」。林沐希說自己目前已經解封所有受害者，希望大家可以私訊聯繫她，甚至提告她求償都沒有問題。據悉，林沐希9日被警方拘提、10日離開地檢署，原本交保金為5萬元，但林沐希因籌不出錢，最後免交保金、限制住居。在地檢署了解案情後，林沐希也一度大哭落淚，心情似乎很崩潰；目前該案涉及約20名受害者，案件還在審理中，林沐希的涉案成分似乎並不高，推測是詐團忌憚狄鶯這個靠山，才不敢大肆利用林沐希的名義斂財。