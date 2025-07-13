F4世紀合體五月天，於五月天昨（12）日在台北大巨蛋舉行的最終場《5525＋1 回到那一天》，25週年巡迴演唱會中驚喜合體，言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天全現身，4人還與五月天共演F4經典曲〈流星雨〉，史詩級畫面狂掀回憶殺，台下大批歌迷聽著聽著就流下了青春時代的眼淚。而周渝民曾在日前於採訪中說過：「單純想賺錢就不要來找我」，讓人不知道4人是否真的會合體，如今知道成員早已密謀2年，才知道大家原來都在裝傻。然而，合體當天除了粉絲外，就連周渝民的妻子喻虹淵也超激動，還在IG分享影片，狂喊：「Bravo！真的合體了耶！」，直接變身為老公的小粉絲。
今日娛樂新聞一手掌握：
📌看更多／F4合體〈流星雨〉唱回憶！「他」爆笑失誤超圈粉：尷尬得剛剛好
📌看更多／林美秀心中最大遺憾：才正要紅爸媽卻走了！接獲入圍金曲獎嚇哭
📌看更多／賈靜雯朝聖GD惹怒粉絲！親弟衛斯理不忍了出面護姊：我來罵就好
在昨日的演唱會中，五月天唱完〈離開地球表面〉、〈戀愛ING〉後，驚喜迎接F4出場，吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天直接從背後大屏幕中緩緩走出，睽違12年再度同台演出，直接讓現場歌迷瘋狂尖叫，幾人合唱〈流星雨〉，更是掀起濃濃回憶殺。據悉，五月天、F4為了此次合體已經密謀2年，而雙方的緣分是因為都在2000年出道，但卻一直沒有機會同台，25年過去後，才在五月天出道紀念週年這個特別的日子，邀來F4合體，對2團都有著極大意義。
F4真的出現了 朱孝天笑說：終於不用裝傻
F4昨日驚喜現身五月天演唱會，4人也在現場吐露心聲，而日前才在專訪中，表示不知道合體的事情，還說沒有其他3人聯絡方式的朱孝天，也在現場坦承：「終於鬆了一口氣，我都在裝傻，都說我跟他們不熟，誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」，讓大家都忍不住笑翻。
除了他之外，周渝民則是對於正式合體前，唯一一位被正面詢問到問題的人。他在日前《我們與惡的距離2》記者會被問及此事時，以大方態度回覆，「每年都有機會！都有人來找，我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有規劃」。而粉絲在得知合體已密謀2年後，才知道成員原來之前都在裝傻。
F4從電視劇《流星花園》出道 一首〈流星雨〉爆紅全亞洲
F4由吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天組成，在2000年因演出偶像劇《流星花園》中F4的角色出道，以一首劇中主題曲〈流星雨〉紅遍全亞洲。F4的熱潮始於台灣，在當時受到許多學生族群喜愛，粉絲遍及香港、新加坡、馬來西亞等地，就連美國的《華盛頓郵報》，都曾報導過亞洲地區的F4現象，還被媒體譽為「台灣之光」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌看更多／F4合體〈流星雨〉唱回憶！「他」爆笑失誤超圈粉：尷尬得剛剛好
📌看更多／林美秀心中最大遺憾：才正要紅爸媽卻走了！接獲入圍金曲獎嚇哭
📌看更多／賈靜雯朝聖GD惹怒粉絲！親弟衛斯理不忍了出面護姊：我來罵就好
在昨日的演唱會中，五月天唱完〈離開地球表面〉、〈戀愛ING〉後，驚喜迎接F4出場，吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天直接從背後大屏幕中緩緩走出，睽違12年再度同台演出，直接讓現場歌迷瘋狂尖叫，幾人合唱〈流星雨〉，更是掀起濃濃回憶殺。據悉，五月天、F4為了此次合體已經密謀2年，而雙方的緣分是因為都在2000年出道，但卻一直沒有機會同台，25年過去後，才在五月天出道紀念週年這個特別的日子，邀來F4合體，對2團都有著極大意義。
F4真的出現了 朱孝天笑說：終於不用裝傻
F4昨日驚喜現身五月天演唱會，4人也在現場吐露心聲，而日前才在專訪中，表示不知道合體的事情，還說沒有其他3人聯絡方式的朱孝天，也在現場坦承：「終於鬆了一口氣，我都在裝傻，都說我跟他們不熟，誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」，讓大家都忍不住笑翻。
除了他之外，周渝民則是對於正式合體前，唯一一位被正面詢問到問題的人。他在日前《我們與惡的距離2》記者會被問及此事時，以大方態度回覆，「每年都有機會！都有人來找，我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有規劃」。而粉絲在得知合體已密謀2年後，才知道成員原來之前都在裝傻。
F4從電視劇《流星花園》出道 一首〈流星雨〉爆紅全亞洲
F4由吳建豪、言承旭、周渝民及朱孝天組成，在2000年因演出偶像劇《流星花園》中F4的角色出道，以一首劇中主題曲〈流星雨〉紅遍全亞洲。F4的熱潮始於台灣，在當時受到許多學生族群喜愛，粉絲遍及香港、新加坡、馬來西亞等地，就連美國的《華盛頓郵報》，都曾報導過亞洲地區的F4現象，還被媒體譽為「台灣之光」。