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▲邊荷律昨日亮出她罕見的「額頭」，在涼水季性感登場。（圖／翻攝自邊荷律IG）

中信兄弟啦啦隊人氣韓籍成員邊荷律昨（12）日現身洲際棒球場《涼水季》，罕見換上無瀏海造型，捨棄過去的「妹妹頭」風格，大膽改以性感旁分露額頭的新形象登場，這次造型轉變引發粉絲熱議，紛紛留言「像初戀一樣美」、「荷律好正」，而她本人也開玩笑自嘲：「我珍貴的額頭！」不過邊荷律性感不到幾秒，隨後馬上重現去年「用水潑自己」的名場面，性感形象直接搞笑破功。今日娛樂新聞一手掌握：📌看更多／📌看更多／📌看更多／邊荷律昨日應援結束後，在IG曬出2張無瀏海造型照，照片中她以全新髮型搭配清爽造型，露出額頭與香肩，轉變為氣質性感風格，讓粉絲驚呼「完全認不出來」、「真的變瘦也更美了」，尤其回眸的一張，被粉絲封為「高級感初戀照」。這次中信兄弟舉辦的《涼水季》活動，邊荷律重現去年名場面「潑水灑自己」的搞笑劇情，讓粉絲笑翻直呼：「邊邊還是沒改掉」、「今年又潑錯方向啦」、「如果她變綜藝咖，我完全不意外」，搞笑體質再度成為現場焦點。不過昨日活動期間也出現不理性球迷朝啦啦隊臉上射水，引發場邊不滿，球團除派人提醒，也於官方社群發聲明請求配合規定，邊荷律則在貼文中以搞笑方式回應：「往臉上噴水的話，會給你火拳！」逗趣語氣讓粉絲又氣又笑。