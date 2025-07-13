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▲Sharon（左）昨日舉辦婚禮，嫁給韓國歐巴。（圖／翻攝自Sharon IG）

▲Mingo（左起）、金泰琳、安芝儇、李晧禎等人一同出席Sharon（中）的婚禮。（圖／翻攝自安芝儇IG）

韓籍啦啦隊女神安芝儇的正妹經紀人兼翻譯Sharon日前宣布嫁給韓國帥氣歐巴，昨（12）日在南韓舉辦婚禮，消息一出便引起啦啦隊圈震撼，Sharon外型亮麗、氣質溫柔，長年陪伴安芝儇、Mingo、現身各大節目與活動，也因高顏值在粉絲間頗有人氣，婚禮現場不僅安芝儇現身祝賀，包括南珉貞、李晧禎與Mingo（朴旻曙）等在台灣有高人氣的韓籍啦啦隊女神也都特地前往，眾星齊聚堪比一場韓國偶像劇大團圓。今日娛樂新聞一手掌握：📌看更多／📌看更多／📌看更多／婚禮當天，Sharon一襲優雅白紗緩步走下階梯，由父親親手將她交給新郎，畫面溫馨感人，Sharon的新婚老公高大帥氣，2人站在一起宛如偶像劇男女主角，整場儀式不僅溫馨浪漫，也處處透露出Sharon與親友間的濃厚情誼，連南珉貞都感動落淚。婚禮現場，啦啦隊好友們不僅到場觀禮，還即興合唱為Sharon獻上祝福，將氣氛推向高潮，安芝儇也在IG限動中分享婚禮影片，捕捉到眾人笑中帶淚的溫馨畫面，李晧禎與Mingo也特別從繁忙行程中抽身參與，展現啦啦隊圈深厚的姐妹情。Sharon本身為台灣人，赴韓留學後成為2S Sportainment經紀人，負責多位韓籍啦啦隊在台事務，同時擔任翻譯、協助跨國溝通，深受選手與球迷喜愛，她在IG感性寫下：「我最好的朋友，謝謝你們來韓國參加婚禮。」簡單一句話，道出跨國情誼的珍貴。