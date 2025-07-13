台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇，在2年前來台後，因為甜美外貌與舞蹈實力，深受粉絲喜愛，她也常常PO私下日常的面貌，與粉絲互動。而日前，她在個人YouTube頻道上傳在韓國加油站打工的影片，火速引發熱議。據悉，安芝儇擁有高人氣，收入也高達億級，因此突然出現在加油站兼職讓大家好奇「億級啦啦隊員變身加油站員工」的原因，火速引發熱議，還有人驚訝直呼「女神落魄了？」，不過真相曝光後發現，原來安芝儇是在做交通安全公益活動。
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安芝儇在日前現身南韓慶洲某加油站，做交通安全公益活動，推廣防止疲勞駕駛的宣導計劃。她在現場變身員工為顧客服務，只見她頂著攝氏32度的高溫，在室外努力工作，為了不讓司機們疲勞駕駛，積極的發提神口香糖跟咖啡。就算天氣非常炎熱，安芝儇還是超敬業的展現招牌笑容，熱情的工作。她還在影片中笑說：「我今年打算買房子，如果想要的話，我連老公的車也可以一起買，記得聯絡我喔」，還超甜喊話：「我如果結婚的話，會只黏著老公的」，讓粉絲馬上在留言區激動喊「我們一起在台灣買房子」、「好想被黏」等。
安芝儇在台爆紅 粉絲點出3大關鍵原因
安芝儇在2年前來台發展後，在台灣享有高人氣，還收到許多廣告代言活動。而日前有粉絲點出愛上安芝儇的3大原因。第一點為「從不搶戲」，網友點出安芝儇很少站在C位的位子，不論開場或是應援舞，她幾乎都是站在邊邊角角。
接著是安芝儇對於啦啦隊職業的專業性，網友認為安芝儇很懂得維持和粉絲的距離，不會吝嗇給粉絲福利，很懂得照顧粉絲。最後則是安芝儇超強的舞蹈實力，指出安芝儇能夠不在乎自己站哪裡是因為「對自己的實力足夠有自信」，安芝儇本身的實力夠強，就算她站在角落，依然能夠吸引所有人的目光，就連女生的視線都只跟著安芝儇走。
安芝儇是啦啦隊代表女神之一 與其他3位啦啦隊員被稱為「4大隊長」
安芝儇今年27歲，以亮麗外型和豐滿身材聞名，是韓國啦啦隊代表女神之一。她現任韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國水原足球俱樂部、韓國仁川SSG登陸者，並在2年前來台，加入台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊，台韓兩頭跑，行程非常滿。除此之外，她也與其他韓國啦啦隊員朴騏良、徐賢淑、李娜景，合稱是世界級的啦啦隊4大隊長，知名度非常高。
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