韓流巨星GD（G-Dragon，本名：權志龍）近日在台北小巨蛋開唱，昨（12）日舉行第2場演出時，看台區的貴賓室眾星雲集，除了GD好友李洙赫、李陣郁到場外，韓劇女神全智賢也悄悄現身，默默坐在最角落的位置看GD表演。全智賢上次來台還是11年前，因此她現身力挺GD讓不少粉絲大感意外；事實上，全智賢和GD曾一同擔任南韓「新世界免稅店」代言人，私下應該也早就認識。
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全智賢也來看GD 和李洙赫同包廂
GD演唱會風靡亞洲，這次在台灣開唱，許多好友也特地從韓國飛來台灣力挺。昨日李洙赫現身觀眾席就掀起粉絲暴動，李洙赫有「江南太子」的封號，184公分的身高讓歌迷難以忽視，身影被發現後，立刻引起粉絲尖叫，嚇得李洙赫一度躲回包廂、拉上窗簾，不敢隨意走動。
許多粉絲搶拍李洙赫之餘，也意外發現觀眾席上還有一名大咖巨星，那就是女神全智賢。全智賢疑似很怕被粉絲認出，看演唱會時也幾乎全程戴著墨鏡，看到粉絲在拍攝李洙赫，全智賢也下意識轉身背對舞台，低調不想露臉，奈何女神光芒難掩，事後她還是被歌迷認了出來。不過全智賢的社群動態完全沒有發文，不確定她在台灣的行程。
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而43歲全智賢與GD居然是好友一事，也讓粉絲大感意外，因為兩人相差7歲左右，一個是戲劇女神，一個是音樂天王，看似沒什麼交集，但其實兩人在2016年時，就曾一同擔任南韓「新世界免稅店」代言人，有一起拍過廣告，粉絲推斷他們是因此才成為朋友。
GD今年開設全新綜藝節目《Good Day》時，也邀請全智賢的摯友、韓國女星洪真慶當嘉賓。洪真慶曾和全智賢合作過《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》兩部韓劇，或許就是透過洪真慶的介紹，GD才和全智賢變得更親近；而全智賢的跨海力挺，無疑是對GD的最大支持，粉絲也期待全智賢分享在台灣的照片，想偶遇女神。
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