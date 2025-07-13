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▲GD 10日晚間就抵達桃園機場，黑衣黑褲搭配黑色貝雷帽亮相。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲GD 11日凌晨先去開在微風樓上的龍亨酒店，再到巴塞隆納俱樂部玩樂。（圖／翻攝自Google maps）

▲GD小巨蛋演唱會嗨翻全場。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

韓流天王GD（G-Dragon，本名：權志龍）11日開始一連3晚在台北小巨蛋開唱，他10日晚間就先行抵台，在警衛與保鑣的層層護送下離開桃園機場，抵達台北嘉佩樂酒店。11日凌晨12點多，GD又被拍到半夜出門，車隊開到松山區的酒店「龍亨夜總會」門口等待，過了20分鐘後，一名疑似酒店幹部的人員上了GD的車，兩人又一同到了另一家頂級酒店「巴塞隆納俱樂部」聚會，直到凌晨近3點，GD才被拍到返回嘉佩樂酒店，在台北的夜生活相當精彩。據《壹蘋新聞網》報導，GD 11日凌晨12點多時，被狗仔直擊搭車離開飯店，前往松山區知名頂級酒店「龍亨夜總會」，不過GD並未下車，只是搖下車窗與工作人員溝通，車隊就這樣大剌剌停在酒店正門口；約莫20分鐘後，一名疑似酒店幹部的人員才下樓，坐上GD所在的車輛後座，車子才又開往信義區的酒店「巴塞隆納俱樂部」，悄悄駛入地下室。GD透過後門進入「巴塞隆納俱樂部」後，待了約2個多小時，隨後GD就被拍到搖搖晃晃從酒店離開，上車前還疑似重心不穩差點跌倒，保鑣見狀趕緊伸手要護住GD，最後車隊在近凌晨3點時，才又重新返回嘉佩樂酒店過夜。此趟行程不確定GD見面的朋友有誰，但他應該是有小酌幾杯，而GD大批粉絲也漏夜守在酒店外，看到GD車輛進出依舊興奮尖叫，讓GD感受到台灣人的熱情。事實上，這不是GD第一次光顧台灣的酒店，有知情人士爆料，GD 8年前來台開唱時，也有去東區知名酒店消費，充分把握在台灣工作的時間。對於GD去酒店一事，粉絲們也見怪不怪，認為應該是要跟合作夥伴見面，「哪個藝人不會應酬」、「他就算去酒店，也沒什麼啊，他又沒結婚，他也沒有強迫別人什麼的，人家花錢，大大方方的，有什麼嗎？」、「真高級酒店根本不可能傳出這些，酒店應酬很正常，何況以他的人脈很廣」。而這次GD來台開唱，好友李洙赫、李陣郁等人也有特地飛來台灣，到小巨蛋朝聖演唱會，力挺GD。另外，台灣藝人賈靜雯、楊謹華、陳柏霖、王思佳、曾國城等，也都有去看GD演唱會。今晚GD在小巨蛋唱壓軸場，粉絲都超期待，他也在演唱會上宣布好消息，表示明年會再和團體BIGBANG來台，勢必會掀起風潮。