F4於昨（12）日世紀合體五月天，擔任五月天台北大巨蛋舉行的最終場《5525＋1 回到那一天》嘉賓，言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天全現身，與五月天共演F4經典曲〈流星雨〉，讓等待已久的粉絲都瘋狂尖叫，而幾人不變的高顏值也引起熱議。其中，朱孝天曾在2020年，因纖維肌痛症的關係，而淡出演藝圈，還因吃藥等原因變胖，在當時被許多人嘲諷「走在路上沒有人認得出來」，而在昨日，他與其他人一同現身，瘦了一大圈，毫不遜色其他3位仍在演藝圈活躍的成員，讓網友都忍不住佩服直呼「真的很厲害」。
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據悉，朱孝天在2020年得了纖維肌痛症後就漸漸淡出演藝圈，之後因病吃藥而暴肥，被許多人嘲諷：「想當年全亞洲空巷的明星，現在走在路上沒有一個人認得出來」。今年1月在小紅書曬出近況，只見他因長痘痘有些鬍渣沒刮，頭髮沒有特別整理，肚子還凸出啤酒肚，超接地氣平常模樣，竟又遭批像大叔，但也有許多網友大讚他做自己的模樣，「他早已放下F4，活出了朱孝天」。而這次他帥出新高度，恢復過去花美男模樣，也讓外界都非常佩服，「我之前看到他的狀態都沒有很好，這次為了合體，讓自己提升比較好的狀態，這種態度，真值得誇獎」、「他很厲害，能在短時間之內恢復現在的身材跟狀態，不是一般人可以做到的」等。
F4驚喜合體 朱孝天笑說：終於不用裝傻
F4昨日驚喜現身五月天演唱會，4人也在現場吐露心聲，而日前才在專訪中，表示不知道合體的事情，還說沒有其他3人聯絡方式的朱孝天，也在現場坦承：「終於鬆了一口氣，我都在裝傻，都說我跟他們不熟，誰問我，我都在裝傻，今天過了終於不用再裝傻！」，讓大家都忍不住笑翻。
除了他之外，周渝民則是對於正式合體前，唯一一位被正面詢問到問題的人。他在日前《我們與惡的距離2》記者會被問及此事時，以大方態度回覆，「每年都有機會！都有人來找，我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有規劃」。而粉絲在得知合體已密謀2年後，才知道成員原來之前都在裝傻。
F4一個都不能少 粉絲期望成員繼續活動
F4演出結束後，社群平台上也出現大量感性貼文，不少粉絲感慨寫下：「青春回來了」、「這首歌少一個都不行」、「希望能看到他們再合體一次」、「F4的意義不只是一首歌，是一代人的回憶」。這次合體除了重燃青春記憶，更讓人看見每位成員歷經歲月後，各自閃耀的姿態。
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