GD（G-Dragon、本名：權志龍）睽違8年的台北小巨蛋大秀「Übermensch演唱會」今（13）日來到最後一場，因為GD很愛數字「8」，恰巧台北場正是第8站，或許是這層深厚命運感的關係，讓天王連續2天在台狀況極佳，就連爸爸都低調來台力挺！
GD台北小巨蛋開唱 精彩內容一次看：
📌GD宣布：BIGBANG來台開唱！因為台灣很特別「我們明年見」
📌獨家直擊／粉絲爬牆等GD！金豬食堂「意外接到EXO Kai」場面尷尬
📌8是幸運也是台灣緣分！GD等8年「選台北當第8站開唱」命運藏洋蔥
GD的爸爸稍早低調現身3樓VIP包廂，身旁還有家人作陪；好兄弟李洙赫也連續打卡3天，下午GD彩排時，更用中文介紹：「我的朋友～」李洙赫再度被尖叫聲嚇到逃離。2人不只在小巨蛋台上下互動，昨（12）日更一起去吃知名火鍋，猜測GD演出結束後，兄弟倆應該會一同離台返韓。
事實上，GD的爸爸都會力挺兒子的演唱會，今年3月首爾場時，他跟老婆、女兒權達美、女婿金敏俊以及孫子，也默默現身在包廂，看到粉絲拍攝，總是面帶笑容致意，相當親民。
除了李洙赫，台下也是眾星雲集，王子、余祥銓和老婆柔柔、藍心湄、陳美鳳、鬼鬼、郭台銘老婆曾馨瑩與女兒、林柏宏、魏如萱等人都共襄盛舉，余祥銓受訪搞笑說：「頭巾跟包包都我媽的！」今年拿下金曲獎歌后的魏如萱，看到媒體拍攝有點驚慌，請她秀一下追星小物，則是害羞的說：「不要啦不要啦！」問及想聽什麼歌？也表示：「我什麼都想看～」也因為今天要追星GD，目前兒子托付給鄰居照顧。而其他藝人則是微笑點頭，不便受訪。
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GD的爸爸稍早低調現身3樓VIP包廂，身旁還有家人作陪；好兄弟李洙赫也連續打卡3天，下午GD彩排時，更用中文介紹：「我的朋友～」李洙赫再度被尖叫聲嚇到逃離。2人不只在小巨蛋台上下互動，昨（12）日更一起去吃知名火鍋，猜測GD演出結束後，兄弟倆應該會一同離台返韓。
事實上，GD的爸爸都會力挺兒子的演唱會，今年3月首爾場時，他跟老婆、女兒權達美、女婿金敏俊以及孫子，也默默現身在包廂，看到粉絲拍攝，總是面帶笑容致意，相當親民。
除了李洙赫，台下也是眾星雲集，王子、余祥銓和老婆柔柔、藍心湄、陳美鳳、鬼鬼、郭台銘老婆曾馨瑩與女兒、林柏宏、魏如萱等人都共襄盛舉，余祥銓受訪搞笑說：「頭巾跟包包都我媽的！」今年拿下金曲獎歌后的魏如萱，看到媒體拍攝有點驚慌，請她秀一下追星小物，則是害羞的說：「不要啦不要啦！」問及想聽什麼歌？也表示：「我什麼都想看～」也因為今天要追星GD，目前兒子托付給鄰居照顧。而其他藝人則是微笑點頭，不便受訪。