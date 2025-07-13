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▲GD家人現身小巨蛋。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲鬼鬼超嗨現身GD演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲林柏宏還帶著小雛菊手燈現身。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲余祥銓和老婆柔柔盛裝出席，但衣服都是李亞萍的。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲郭台銘老婆曾馨瑩與女兒也來朝聖。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲魏如萱低調表示，今天任何一首歌都想聽。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲GD家人總是以行動力支持他，爸爸（左起）、姐夫金敏俊都現身力挺演唱會，圖為今年3月首爾場照片。（圖／記者陳雅蘭攝）

GD（G-Dragon、本名：權志龍）睽違8年的台北小巨蛋大秀「Übermensch演唱會」今（13）日來到最後一場，因為GD很愛數字「8」，恰巧台北場正是第8站，或許是這層深厚命運感的關係，讓天王連續2天在台狀況極佳，就連爸爸都低調來台力挺！GD的爸爸稍早低調現身3樓VIP包廂，身旁還有家人作陪；好兄弟李洙赫也連續打卡3天，下午GD彩排時，更用中文介紹：「我的朋友～」李洙赫再度被尖叫聲嚇到逃離。2人不只在小巨蛋台上下互動，昨（12）日更一起去吃知名火鍋，猜測GD演出結束後，兄弟倆應該會一同離台返韓。事實上，GD的爸爸都會力挺兒子的演唱會，今年3月首爾場時，他跟老婆、女兒權達美、女婿金敏俊以及孫子，也默默現身在包廂，看到粉絲拍攝，總是面帶笑容致意，相當親民。除了李洙赫，台下也是眾星雲集，王子、余祥銓和老婆柔柔、藍心湄、陳美鳳、鬼鬼、郭台銘老婆曾馨瑩與女兒、林柏宏、魏如萱等人都共襄盛舉，余祥銓受訪搞笑說：「頭巾跟包包都我媽的！」今年拿下金曲獎歌后的魏如萱，看到媒體拍攝有點驚慌，請她秀一下追星小物，則是害羞的說：「不要啦不要啦！」問及想聽什麼歌？也表示：「我什麼都想看～」也因為今天要追星GD，目前兒子托付給鄰居照顧。而其他藝人則是微笑點頭，不便受訪。