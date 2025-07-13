五月天近期在台北大巨蛋舉行《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會，昨（12）日，邀請到F4言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天擔任嘉賓，讓外界都超驚喜，但其實當天演唱會嘉賓不只F4，還有五月天星二代冠佑的女兒小玫瑰擔任開場嘉賓，其中，小玫瑰的本名劉芯妤，更是與F4代表歌曲〈流星雨〉發音非常相似，讓大家忍不住覺得五月天真的是細節控，直接大玩諧音梗。而劉芯妤在站上爸爸的舞台前，林志玲還特地為她打氣，不只大讚她美貌，還暖心喊「勇敢的綻放吧」！
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冠佑18歲的女兒劉芯妤，在昨日擔任五月天最終場演唱會開場嘉賓，雖然這不是她首次登台開唱，但卻是首次登上台北大巨蛋舞台，不過她在台上毫無畏懼，台風非常穩健的演唱與爸爸冠佑一起寫的歌〈So far away〉，以及翻唱歌曲〈天黑黑〉，還有創作歌曲〈瞬間〉等，展現超強音樂天分，台下歌迷也紛紛為這位五月天二代加油打氣。
劉芯妤星二代人脈超廣 就連跟林志玲、孫燕姿都有好交情
早在開唱前，劉芯妤就在IG上傳與林志玲合照，稱呼對方是「仙女姐姐」，林志玲也轉發後，大讚對方：「美麗又有才華的小玫瑰，勇敢的綻放吧！為妳溫暖的加油」，為她鼓勵，看起來感情非常好。
除了林志玲外，孫燕姿日前開唱時，劉芯妤也到後台與孫燕姿合照，開心表示：「燕姿姐姐的鼓勵我會永遠記在心裡，期許自己有一天能和妳一樣，有能力鼓勵別人、照顧別人，期待下一次與妳見面」，孫燕姿也留言回應：「可以唱阿姨的〈日落〉給大家聽嗎」，一來一往的溫暖對話，展現兩人好交情。
劉芯妤遺傳冠佑音樂才華 早在17歲就與爸爸寫歌
冠佑女兒劉芯妤今年18歲，目前與媽媽王行芝移居到新加坡，並在當地上學。而跟爸爸一樣有音樂才華的她，早在17歲時就與爸爸一起寫歌，並完成了自己填詞的歌曲〈So far away〉，雖然目前將重心擺在學業，她還是陸續推出多首單曲，並在去年10月18歲生日時，發行了自己創作的單曲〈瞬間〉，甜美嗓音，再度圈了大批粉絲。
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早在開唱前，劉芯妤就在IG上傳與林志玲合照，稱呼對方是「仙女姐姐」，林志玲也轉發後，大讚對方：「美麗又有才華的小玫瑰，勇敢的綻放吧！為妳溫暖的加油」，為她鼓勵，看起來感情非常好。
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