女星李千娜在2007年因參加《超級星光大道2》而走紅，不料在當紅的時候，被爆出在19歲就有一段婚姻，還育有一雙兒女，不過只維持4年就以離婚收場。之後在2023年與演員黃尚禾結婚，生下二兒子「Yellow」。而時隔多年，李千娜的女兒也已經21歲，但為了保護女兒，她從未曝光過女兒長相，日前雖然說過女兒有意進軍演藝圈，但女兒的身分始終是個謎。直到近日，李千娜突然透露女兒正在參加選秀節目，網友也火速變身柯南，找出她女兒的身分，竟然就是選秀節目《大學聲 Young Voice》中的顧穎，她還選擇演唱媽媽李千娜的歌曲〈不曾回來過〉。
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李千娜過去就曾透露女兒想進軍演藝圈，正在就讀相關科系，還有參與多個面試。近期她在個人YouTube頻道《NaEasy》中，提到女兒最近在參加選秀節目，火速引來網友熱議，紛紛開始搜尋，發現最近的選秀節目就只有《大學聲 Young Voice》，隨即發現李千娜女兒就是在本週以踢館者身分現身的顧穎，她還選擇演唱媽媽李千娜的歌曲〈不曾回來過〉。而網友發現後，都驚訝表示「長好像」、「這很難不被發現吧」等。
李千娜坦言不希望女兒曝光 但支持孩子追夢
李千娜在個人YouTube頻道《NaEasy》透露，女兒從小就會被問「是不是李千娜的女兒」、「有沒有人說妳長得很像李千娜」等。而她也坦言因為怕危險，所以一直都不希望女兒被認出來，但李千娜也表示自己是會支持孩子們追夢的母親。
李千娜也在透露女兒參加選秀節目後，坦承非常想去看，但是又不想她被認出來，而女兒也表示不希望媽媽去，因為怕會有壓力，所以李千娜只好默默支持女兒自己想做的事情。
李千娜以《超級星光大道2》走紅 跨足戲劇成影視歌三棲藝人
李千娜今年40歲，她在2007年參加《超級星光大道2》選秀比賽獲得第10名，正式進入演藝圈。2010年跨足電影出演《茱麗葉》，因精湛演技，獲得第47屆金馬獎「最佳新演員」，也是第一位從《超級星光大道》畢業後，獲得金馬獎的星光幫歌手。2017年，她再以戲劇《通靈少女》獲得第52屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」。2019年也以台語專輯《查某囡仔》入圍多項大獎，成為星光幫第一位三金入圍的影視歌三棲藝人。
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李千娜在個人YouTube頻道《NaEasy》透露，女兒從小就會被問「是不是李千娜的女兒」、「有沒有人說妳長得很像李千娜」等。而她也坦言因為怕危險，所以一直都不希望女兒被認出來，但李千娜也表示自己是會支持孩子們追夢的母親。
李千娜也在透露女兒參加選秀節目後，坦承非常想去看，但是又不想她被認出來，而女兒也表示不希望媽媽去，因為怕會有壓力，所以李千娜只好默默支持女兒自己想做的事情。
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李千娜今年40歲，她在2007年參加《超級星光大道2》選秀比賽獲得第10名，正式進入演藝圈。2010年跨足電影出演《茱麗葉》，因精湛演技，獲得第47屆金馬獎「最佳新演員」，也是第一位從《超級星光大道》畢業後，獲得金馬獎的星光幫歌手。2017年，她再以戲劇《通靈少女》獲得第52屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」。2019年也以台語專輯《查某囡仔》入圍多項大獎，成為星光幫第一位三金入圍的影視歌三棲藝人。