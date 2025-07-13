女星許允樂在2023年離婚前夫張兆志後，於今年初認愛男友李玉璽，時常會在社群與粉絲分享日常生活的她，也常常大方放閃李玉璽。今（13）日，許允樂再度曬出與李玉璽超甜合照，只見李玉璽抱著許允樂肩膀，還輕輕捏住她的臉，許允樂則擺出微微掙扎的表情，寫下「請勿欺負」。而這張超甜放閃照，也火速引發高度討論。
今日娛樂新聞一手掌握：
📌看更多／朱孝天曾因病暴肥淡出演藝圈 驚喜合體F4粉絲感動大讚：太厲害
📌看更多／F4合體五月天！周渝民曾直呼想賺錢別找我 妻子喻虹淵曝真實心境
📌看更多／賈靜雯朝聖GD惹怒粉絲！親弟衛斯理不忍了出面護姊：我來罵就好
許允樂在近日與李玉璽及好友們一起出去玩，她也曬出多張與好友們的照片。今日她再度分享旅遊照，竟是與李玉璽的超甜合照，只見李玉璽戴著黑框眼鏡，抱著許允樂肩膀，並用另一隻手輕輕捏住她的臉。許允樂則是露出笑眼，嘴巴被李玉璽捏到整個嘟起來，看起來在微微掙扎的樣子，寫下「請勿欺負」。雖然照片是黑白的，但字裡行間跟親密互動，都擋不住兩人的甜蜜。
許允樂父親過逝後留心理創傷 李玉璽1句話逼哭她
許允樂在2023年離婚後，於今年初認愛李玉璽，兩人時常甜蜜放閃。而她在日前透露，近年一直都有心理諮商的習慣，坦承自己面對幸福感總會下意識不安，覺得「不擁有」才能保護自己。而許允樂認為自己一直都維持冷漠個性，處理事情總是頭腦清醒，但諮商師告訴她：「妳只是下意識讓自己異常清醒」。
許允樂也因此回憶起爸爸過世的往事，她說自己至今想起父親還是可以一秒落淚，可能就是因此讓她對「深度擁有」產生戒心。諮商結束後，許允樂回家將這些話分享給李玉璽，「突然有雙大手摸摸我的頭說：『不怕！我們都會健康然後一起變老！』又接著說：『可能妳怕自己不小心把爸爸忘記吧，所以連很痛苦的部分也這樣用力記著，對嗎』」，許允樂聽到這番安慰，立刻壓抑不住情緒，放聲大哭。
許允樂與李玉璽因舞台劇結緣 自封為「最可愛女友」
許允樂與李玉璽在2024年因合作舞台劇《婚內失戀》結緣，並於今年1月大方認愛，收到來自各界的祝福。兩人認愛後也在IG不時放閃，許允樂還在之前表示自己偶爾會因生理期或生病感到委屈，但只要吃飽就會快樂，不太會情緒失控，還把自己封為「最可愛的女朋友」，讓大家都笑翻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌看更多／朱孝天曾因病暴肥淡出演藝圈 驚喜合體F4粉絲感動大讚：太厲害
📌看更多／F4合體五月天！周渝民曾直呼想賺錢別找我 妻子喻虹淵曝真實心境
📌看更多／賈靜雯朝聖GD惹怒粉絲！親弟衛斯理不忍了出面護姊：我來罵就好
許允樂在近日與李玉璽及好友們一起出去玩，她也曬出多張與好友們的照片。今日她再度分享旅遊照，竟是與李玉璽的超甜合照，只見李玉璽戴著黑框眼鏡，抱著許允樂肩膀，並用另一隻手輕輕捏住她的臉。許允樂則是露出笑眼，嘴巴被李玉璽捏到整個嘟起來，看起來在微微掙扎的樣子，寫下「請勿欺負」。雖然照片是黑白的，但字裡行間跟親密互動，都擋不住兩人的甜蜜。
許允樂父親過逝後留心理創傷 李玉璽1句話逼哭她
許允樂在2023年離婚後，於今年初認愛李玉璽，兩人時常甜蜜放閃。而她在日前透露，近年一直都有心理諮商的習慣，坦承自己面對幸福感總會下意識不安，覺得「不擁有」才能保護自己。而許允樂認為自己一直都維持冷漠個性，處理事情總是頭腦清醒，但諮商師告訴她：「妳只是下意識讓自己異常清醒」。
許允樂也因此回憶起爸爸過世的往事，她說自己至今想起父親還是可以一秒落淚，可能就是因此讓她對「深度擁有」產生戒心。諮商結束後，許允樂回家將這些話分享給李玉璽，「突然有雙大手摸摸我的頭說：『不怕！我們都會健康然後一起變老！』又接著說：『可能妳怕自己不小心把爸爸忘記吧，所以連很痛苦的部分也這樣用力記著，對嗎』」，許允樂聽到這番安慰，立刻壓抑不住情緒，放聲大哭。
許允樂與李玉璽因舞台劇結緣 自封為「最可愛女友」
許允樂與李玉璽在2024年因合作舞台劇《婚內失戀》結緣，並於今年1月大方認愛，收到來自各界的祝福。兩人認愛後也在IG不時放閃，許允樂還在之前表示自己偶爾會因生理期或生病感到委屈，但只要吃飽就會快樂，不太會情緒失控，還把自己封為「最可愛的女朋友」，讓大家都笑翻。