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▲高欣欣跟借條自拍。（圖／高欣欣臉書）

▲高欣欣在八點檔界中有良好發展。（圖／高欣欣臉書）

八點檔女星高欣欣今（13）日在社群分享碰到的糗事，當天到加油站為愛車加油時，想著可以用手機支付就不用帶現金，沒想到行動支付卻因為系統更新沒辦法使用，沒帶錢的她為此在加油站寫下人生第一張「借條」，直呼實在是太糗了。高欣欣在臉書寫下，「原本加油可用手機支付，沒想到系統更新，我只有帶手機，沒有帶皮夾，身上現金有限。」但還好自己很常去那間加油站，服務人員認識她，她才能順利離開，讓她笑說「糗大了。」不過高欣欣離開加油站也是付出了代價，她寫下了「欠付油款限期繳納切結書」，並在深夜的加油站中自拍，自嘲自己「哈哈～居然為了欠油錢寫下借條」，這也是她「有史以來頭一遭」，想不到自己人生中第一次欠錢，是欠加油站油錢。文章曝光後，高欣欣的演藝圈好友兵家綺也到留言區虧她「妳厲害了」，開玩笑表示自己可以提供道路救援，對此她則回應，「我也覺得自己太誇張了」、「反正明天再跑一趟囉。」而加油站有借條服務也讓許多網友超驚訝，「第一次聽到這種服務」、「也太貼心」、「大開眼界了。」