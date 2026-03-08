我是廣告 請繼續往下閱讀

在棒球這個講求身材天賦的殘酷世界裡，身高173公分的鄭宗哲，從踏入職棒的第一天起，聽到的質疑總是多過讚美。然而，在2026年經典賽台韓大戰的6局上，當球越過全壘打牆那一刻，鄭宗哲再次用手中的棒子，向世界宣告他就是台灣最穩定的「開路先鋒」。鄭宗哲的故事，從來就不是「天之驕子」的劇本。身高僅173公分的他，在講求身材與力量的美國職棒圈，起初常被球探標註「太矮」。但他不像傳統豪門學校的球員，他在普門中學時期就養成了一個習慣：寫日記。這本隨身攜帶的筆記本，紀載的不是流水帳，而是每一次打擊的手感、對手的配球習性，甚至是自我的心理建設。這份超越年齡的自律，讓他能以38萬美元簽約金開啟旅美之路，並一路闖進最高殿堂。20歲那年，鄭宗哲做了一個「瘋狂」的決定。他決定隻身前往哥倫比亞參加加勒比海大賽。當時他連西班牙文點餐都有困難，卻靠著學棒球的精神，硬是學會了西班牙語，融入拉丁球風。他在那裡擔任巴蘭基亞鱷魚隊的開路先鋒，不僅在游擊區展現美技，更幫助哥倫比亞爆冷擊敗傳統強權多明尼加，奪下史上首座冠軍。正是這段在異鄉「野蠻生長」的經驗，練就了他面對高張力比賽的冷靜，也讓他學會了如何在萬名鼓譟的客場球迷面前，依然保持「大心臟」。進入2026年，鄭宗哲的職業生涯遭逢最劇烈的震盪。今年1月，他在短短一個月內先後被光芒、大都會、國民隊指名後又隨即遭到指定讓渡（DFA），「4度流浪」的打擊足以摧毀一名球員的信心，但鄭宗哲在集訓期間受訪時，總是用最坦然的態度面對這些他無法決定的事情，球迷甚至都比他心急。最終，波士頓紅襪隊將他納入麾下。帶著這份不被環境擊倒的韌性，鄭宗哲在今日的台韓生死戰，不僅在游擊區展現了大聯盟認證的守備實力，更在關鍵6局開轟。截至目前3打數2安打的猛烈表現，完美重現了他在2023年經典賽與杭州亞運時期的開路先鋒本色。