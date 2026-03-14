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▲儘管亞足聯祭出限制，但現場數百名台灣球迷（圖）仍無視禁令，在觀眾席激情高喊「Team Taiwan」為中華女足熱血應援。（圖／中華足協提供）

▲臨危受命上陣的第三門將程思瑜（圖），不僅多次擋下中國隊的猛攻，更在延長賽神勇撲出12碼罰球，表現震撼全場。（圖／中華足協提供）

2026亞洲盃女足賽（AFC Women's Asian Cup）八強淘汰賽，今（14）日在澳洲上演了令全台球迷屏息的「海峽大戰」！面對過去交手苦吞七連敗、一球未進的衛冕軍中國女足，中華女足展現了史詩級的防守韌性，創下歷史首度在法定90分鐘內以0：0逼和中國隊的驚人紀錄。儘管在延長賽因體力放盡，不幸以0：2飲恨落敗，但全隊浴血奮戰的精神，已徹底讓現場與全台球迷感動淚崩。中華女足接下來將在19日與北韓展開生死附加賽，爭奪2027年世界盃女足賽的最後門票。這場攸關世界盃門票的八強關鍵戰役，場外氣氛同樣劍拔弩張。儘管遭到亞足聯（AFC）的嚴格限制，不允許球迷在場邊高喊特定口號，但現場數百名死忠的台灣球迷根本沒在怕。整場比賽，「Team Taiwan」的震天應援聲依然在澳洲球場內熱血迴盪，成為中華女足在場上死守大門的最強精神後盾。回顧雙方過去在亞洲盃的7次交手，中華女足不僅全敗且一球未進，1999年更曾吞下0：10的難堪慘敗，但今日的中華女足，徹底粉碎了這個恐懼魔咒。中華女足在小組賽歷經連三場的慘烈肉搏後，門將位置面臨了毀滅性的傷兵潮。第一門將蔡明容因傷全場無法上陣，第二門將王郁婷也在前一役對戰印度時傷退，今日只能由「第三門將」程思瑜臨危受命，扛下先發重任。面對中國隊高達七成控球率的狂轟猛炸，程思瑜展現了一夫當關的霸氣。上半場第39分鐘，中國隊王霜雖在禁區頭槌破網，但經VAR（影像助理裁判）檢視後，確認為手球犯規進球無效，讓中華女足驚險逃過一劫。下半場，中國隊依舊猛攻，第57與73分鐘邵子欽的兩次門前頭槌，皆被程思瑜神勇化解；第76分鐘更逼得王霜在禁區內犯規領到黃牌。中華隊憑藉鋼鐵般的意志，奇蹟似地將比賽拖入延長賽。進入延長賽後，中華女足體力嚴重透支。第95分鐘，中國隊王霜在左翼吸引防守後，妙傳給邵子欽大腳射門破網，中華隊堅守近百分鐘的大門終告失守。落後的中華隊並未放棄，陳妗文兩度在門前嘗試挑射，可惜皆高出橫樑。第二次延長賽第112分鐘，中國隊獲判12碼極刑，但程思瑜再次上演神級撲救，成功擋下烏日古木拉的操刀，全場瞬間沸騰。無奈命運捉弄人，第118分鐘，中國隊右翼突破吊中，導致中華隊長陳英惠不慎碰進烏龍球，終場中華女足就以0：2抱憾落敗。雖然無法直接晉級四強提前收下門票，但中華女足燃燒生命的史詩級表現，已贏得所有人的尊敬。全隊將於19日的附加賽中重整旗鼓，與北韓展開終極死戰，誓言搶下前往2027年世界盃的最後希望！