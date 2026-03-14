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芝加哥公牛昨（13）日作客洛杉磯湖人主場，儘管最終以130：142吞下敗仗，但陣中的日本後衛河村勇輝卻在短短10分鐘的上場時間內，搶盡了全場目光！他不但在一次快攻中大秀華麗的「打板助攻」，更在面對 NBA 超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的防守時果斷飆進三分球。其中一次兩人錯位防守的「大衛對抗歌利亞」經典畫面，更是引爆了全網球迷的熱烈討論。這場比賽中最引人矚目的焦點，莫過於河村勇輝與詹姆斯在場上的正面交鋒。在一次換防回合中，身高僅約172公分的河村，必須直接對位身高達206公分、體重差距超過90磅（約40公斤）的巨漢詹皇。面對這宛如一堵高牆般的巨大身材差距，河村勇輝毫無懼色。他持續壓低重心，用盡全身力量積極卡位，死命限制詹皇在禁區的站位與接球路線。最終，河村成功干擾了這位傳奇球星的卡位，讓隊友得以順利收下防守籃板。這個拚勁十足、毫不退縮的防守畫面，賽後也被官方的NBA G League社群平台剪輯分享，瞬間在網路上瘋傳。華麗打板助攻＋當面飆三分 河村勇輝上場10分鐘超高效除了防守端的拼命三郎精神，河村勇輝在進攻端同樣展現了令人驚豔的創造力與膽識。此役他全場上陣10分鐘，繳出3 分、1進攻籃板與2助攻的成績。在一次快攻推進中，他成功吸引了湖人防守球員的注意力，隨即出其不意地將球砸向籃板，妙傳給跟進的隊友布澤利斯 (Matas Buzelis)完成一記精彩的雙手爆扣；更讓球迷熱血沸騰的是，河村還在一次進攻中，直接面對詹皇的防守，毫不猶豫地拔起飆進一記三分球，讓現場的洛杉磯球迷也忍不住發出驚呼。河村勇輝在場上展現出的無限能量與積極度，不僅獲得了自家球迷的讚賞，甚至連對手湖人球迷都被徹底圈粉。有湖人球迷就在社群上感性留言：「看到他在場上的能量，這就是永遠不要放棄夢想的最佳例子！」當然，也有不少球迷用極具美式幽默的毒舌方式來評論這次「最萌身高差」的對位。有網友就開玩笑地留言表示：「說真的，如果河村真的從詹姆斯手上把球抄走，詹姆斯為了免得太丟臉，可能會直接假摔喊犯規吧！」