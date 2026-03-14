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前旅美捕手林家正新球季轉戰日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，今（14）日於東京舉辦加盟記者會，林家正穿上38號球衣，年薪1600萬日幣（約322萬新台幣），是火腿隊目前陣中第3位台灣選手、隊史首位台灣籍捕手。林家正表示，身為捕手，自身優勢是可以快速與投手達成默契，也希望盡快升上一軍，盼發揮領導力，幫助古林睿煬、孫易磊在場上有更好的發揮。林家正去年結束旅美生涯，返台備戰日前的經典賽，預賽結束後，林家正於12日加盟火腿隊，成為火腿隊隊史首位台灣籍捕手，背號38號、年薪1600萬日幣（約322萬新台幣）。今日火腿隊替林家正舉辦加盟記者會，談到自身優勢，林家正表示，「我是一位捕手，優勢是可以很快跟投手達成默契，幫助球隊。那在打擊方面，這幾年也修正了很多東西，希望能用打擊來為球隊做出貢獻。」林家正坦言，一直對棒球文化很有興趣，「雖然我高中、大學、甚至職業生涯初期都在美國，但能有這個機會來到日本，我非常開心。」林家正表示，想把在美國、台灣學到的棒球經驗帶到日本，跟更多球員交流，「最重要是幫助火腿隊拿下勝利。」對於火腿隊的印象，林家正說，「火腿是一支很厲害的球隊。以前有陽岱鋼、王柏融前輩，現在有古林睿煬、孫易磊選手，是一支跟台灣很有淵源的球隊，我很高興能加入。」林家正曾在去年參加火腿隊秋訓，跟田宮裕涼、進藤勇也等捕手有著不錯的交情，「剛才也跟他們2位打過招呼了，而且這裡的每個人，不管是教練團還是球員都很友善。」此外，林家正野大讚火腿隊主場ES CON FIELD的球場設施、構造很讚，「我覺得應該是全世界最棒的球場之一。」新球季將與古林睿煬、孫易磊成為隊友，林家正的目標是早日升上一軍，幫助球隊贏球，「我希望能發揮我的領導能力，協助他們在場上有更好的發揮，進而為球隊做出貢獻。教練或球團交給我的任務，我就會全力去達成。」