儘管美國隊在今（14）日的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽順利擊敗加拿大挺進四強，但跌跌撞撞的表現讓美國國內媒體看不下去。美國歷史悠久的權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）今日撰文重砲轟擊，認為這支集結大聯盟頂級球星的表現「非常窩囊」，更嚴厲警告若不找回昔日「夢幻隊」的尊嚴與鬥志，準決賽強碰多明尼加恐怕凶多吉少。
靠對手幫忙才晉級 美媒酸度破表直言慘劇
《運動畫刊》在報導開頭便辛辣寫道，這支明星軍團又一次靠著「最低限度」的結果過關。文中指出，美國隊原本在小組賽就該輕鬆取勝，結果卻是靠著義大利擊敗其他對手的幫忙下才驚險挺進八強。
在對陣加拿大時，面對一群在大聯盟超過10年沒登板過的小聯盟級投手，美國打線竟然陷入苦戰，險些重演敗給義大利的爆冷戲碼。該媒體細數預賽歷程，將對陣巴西與英國的艱辛獲勝，以及輸給墨西哥與義大利的比賽定調為「慘劇」，直言美國隊會打成這樣是大家始料未及的。
明星強打集體低迷 投手挨轟率比肩南韓
《運動畫刊》報導進一步引用數據補刀，點出美國隊目前的兩大核心危機。首先是進攻端嚴重斷層，雖然打線擁有三名上季「50轟級」的重砲手賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與勞雷（Cal Raleigh），但今日前四棒合計15打數僅2安打，5場比賽下來全隊僅產出7發全壘打。
另一個危機則出現在投手端。美國的投手群至今已經挨了10記全壘打，挨轟率竟然與今日被橫掃淘汰的韓國隊並列墊底。此外，報導也對已經退役的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）感到不捨，認為賽事因頻頻陷入拉鋸僵局，導致教練團不敢換人，這位老將只能在「一球未投」的情況下遺憾離隊。
警示多明尼加強大火力 喊話找回夢幻隊意志
相較於美國隊的低迷，下一戰的對手多明尼加，5場比賽內瘋狂灌進51分並敲出14發全壘打，陣中小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）、馬查多（Manny Machado）與索托（Juan Soto）等重砲手正值巔峰且火力全開。
對此，《運動畫刊》憂心地指出，美國隊雖然具備奪冠實力，但必須立刻拋棄目前的僥倖心態，找回身為「夢幻隊」應有的霸氣與鬥志。如果無法改善投手群頻頻挨轟以及打線集體冷卻的問題，面對多明尼加更暴力、更無敵的打線，地主美國隊的奪冠之路極可能在四強戰就畫下句點。
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《運動畫刊》在報導開頭便辛辣寫道，這支明星軍團又一次靠著「最低限度」的結果過關。文中指出，美國隊原本在小組賽就該輕鬆取勝，結果卻是靠著義大利擊敗其他對手的幫忙下才驚險挺進八強。
在對陣加拿大時，面對一群在大聯盟超過10年沒登板過的小聯盟級投手，美國打線竟然陷入苦戰，險些重演敗給義大利的爆冷戲碼。該媒體細數預賽歷程，將對陣巴西與英國的艱辛獲勝，以及輸給墨西哥與義大利的比賽定調為「慘劇」，直言美國隊會打成這樣是大家始料未及的。
明星強打集體低迷 投手挨轟率比肩南韓
《運動畫刊》報導進一步引用數據補刀，點出美國隊目前的兩大核心危機。首先是進攻端嚴重斷層，雖然打線擁有三名上季「50轟級」的重砲手賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與勞雷（Cal Raleigh），但今日前四棒合計15打數僅2安打，5場比賽下來全隊僅產出7發全壘打。
另一個危機則出現在投手端。美國的投手群至今已經挨了10記全壘打，挨轟率竟然與今日被橫掃淘汰的韓國隊並列墊底。此外，報導也對已經退役的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）感到不捨，認為賽事因頻頻陷入拉鋸僵局，導致教練團不敢換人，這位老將只能在「一球未投」的情況下遺憾離隊。
相較於美國隊的低迷，下一戰的對手多明尼加，5場比賽內瘋狂灌進51分並敲出14發全壘打，陣中小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）、馬查多（Manny Machado）與索托（Juan Soto）等重砲手正值巔峰且火力全開。
對此，《運動畫刊》憂心地指出，美國隊雖然具備奪冠實力，但必須立刻拋棄目前的僥倖心態，找回身為「夢幻隊」應有的霸氣與鬥志。如果無法改善投手群頻頻挨轟以及打線集體冷卻的問題，面對多明尼加更暴力、更無敵的打線，地主美國隊的奪冠之路極可能在四強戰就畫下句點。
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