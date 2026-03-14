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▲多明尼加明星外野手索托（Juan Soto）等頂級球星坐鎮，唯一目標就是經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽持續熱戰。在多明尼加於邁阿密以10：0無情血洗韓國隊的同時，地主美國隊也在休士頓大金球場的「北美兄弟內戰」中，以5：3驚險擊退加拿大。這兩場戰果也正式宣告，本屆WBC四強準決賽將迎來全世界球迷最引頸期盼的終極夢幻對決，由滿手大聯盟神獸的美國隊，正面迎戰火力凶猛的大魔王多明尼加，兩隊先發球員年薪加起來高達104億台幣。在預賽驚險挺進八強的美國隊，今日面對同樣實力不俗的加拿大展現了強烈的求勝心。一局下，美國隊當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）立刻掃出二壘安打帶動攻勢，隨後靠著舒瓦伯（Kyle Schwarber）的內野滾地球先馳得點。三局下，美國隊在滿壘局面下，靠著三壘手柏格曼（Alex Bregman）的內野安打加上對手失誤，一口氣再添2分。美國隊先發投手韋伯（Logan Webb）表現穩健，主投4.1局無失分完美壓制加拿大打線。雖然美國隊牛棚在6局上遭遇亂流，一口氣狂失3分讓比賽陷入2分差的極度緊繃狀態，但最終後援防線成功穩住陣腳，驚險守下5比3的勝利，順利搶下四強門票。隨著美國與多明尼加順利會師四強，這場將於台灣時間16日登場的準決賽，早已未演先轟動。這不僅僅是一場國家榮譽之戰，更是大聯盟（MLB）頂級球星的「終極鈔能力展示會」。根據日本媒體推算，這兩隊的預期先發打線一字排開，身價完全是天文數字級別。美國隊的先發陣容總年薪高達驚人的（約合新台幣52.8億元），而多明尼加先發陣容的總年薪也毫不遜色，來到（約合新台幣51.9億元），兩軍加總突破104億台幣的「行走的金庫」，堪稱棒球史上最奢華的一場對決。攤開兩隊的預期先發名單，宛如明星賽陣容。美國隊由單季狂轟53發全壘打的「法官」賈吉、強打哈波（Bryce Harper）以及舒瓦伯組成令人聞風喪膽的中心打線；而多明尼加則端出簽下天價合約的索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的核彈級打線陣容。這場由全明星陣容堆砌而成的「神仙打架」，無論是長打火力的互轟、還是頂尖投手的極致對決，都注定將成為WBC賽史上最經典的一役。誰能從這場大聯盟神獸大亂鬥中活下來，晉級最終的冠軍戰？相信全球棒球迷已經迫不及待了。