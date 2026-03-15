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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰，日本武士隊今日對陣委內瑞拉，戰況高潮迭起。日本隊總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）的調度策略在3局下半大獲全勝，不僅頂替先發的佐藤輝明（Teruaki Sato）擊出同點安打，接替傷退主砲的森下翔太（Shota Morishita）更揮出驚天動地的3分砲。雖然過程中的戰術一度遭美國媒體質疑，但最終結果證明了井端監督的精準眼光。比賽進入3局下半，日本隊以1：2落後。領先上場的源田壯亮（Sosuke Genda）選到保送，隨後捕手若月健矢（Kenya Wakatsuki）執行犧牲短打，將跑者送上二壘，但也造成一壘空缺，讓委內瑞拉決定對下位打者大谷翔平（Shohei Ohtani）實施故意四壞（申告敬遠）。雖然此調度一度引發熱議，但隨後接手進攻的佐藤輝明在滿球數下，將一顆內角滑球強拉成右翼線二壘安打，幫助日本追平比分。緊接著，第 2 局才因鈴木誠也傷退而緊急接替上場的森下翔太，看準一顆變速球擊出左翼方向的3分全壘打，日本隊單局灌進4分，以5：2反超比分。有趣的是，在日本隊進攻期間，MLB官方記者克萊爾（Michael Clair）曾在社群平台X上公開表達不解。他指出：「我雖然喜歡短打，但在大谷翔平面前短打造成一壘空缺，讓對手能輕易選擇敬遠大谷？這邏輯我實在看不懂。」然而，隨後佐藤與森下的接連長打立刻打臉了質疑。日本網友紛紛在社群上留言：「對手是左投，井端監督捨棄左打的近藤健介，換上右打的森下翔太簡直是神采配！」、「森下這發全壘打太關鍵了，完全是神調度！」克萊爾後續也轉變態度表示，「上季央聯MVP佐藤輝明頂替狀態低迷的近藤健介進入先發陣容。井端的臨場指揮堪稱大師之作，他擊出的二壘安打將比分扳平。」雖後森下翔太（頂替鈴木誠也）敲出3分砲，他寫道：「阪神虎隊的森下擊出三分炮，武士隊以5：2領先，井端按對了所有按鈕。」日本球迷對井端監督大膽起用阪神隊雙雄（佐藤、森下）感到無比興奮。在預賽期間多為替補的兩人，在8強生死戰中扛起重任並繳出決定性的表現。社群上充斥著「大当たり（大成功）」、「井端的神采配」等讚美詞。隨著日本隊成功逆轉，這場充滿戰術博弈的比賽也讓美日兩國媒體對日本隊的調度有了更深層的討論。井端監督用結果證明，除了大谷翔平，日本隊還有更多隨時準備好建功的「奇兵」。