我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026環台賽桃園市站沿路有11所學校8個區公所組成沿線加油團，計有1000名以上的民眾。（圖／國際自由車環台賽）

▲中華隊李廷威(右3)途中突圍近50公里，成功取得衝刺第三獲得2分衝刺分。（圖／國際自由車環台賽）

▲旅西好手何彥誼(圖)雖然在終點前3公里遭遇身體不適，但仍咬牙撐過魔鬼坡，奪下單站第30名，為本站表現最佳的台灣車手。（圖／捷安特提供）

2026年國際自由車環台公路大賽(Tour de Taiwan)今（16）日進入最考驗爬坡能力的第2站「桃園市站」。本站總長123.31公里，包含3個難度極高的二級坡，最後10公里的角板山超級陡坡更是令車手聞風喪膽的「魔鬼坡」。睽違14年再度參賽的世界一級車隊「比利時樂透車隊」展現了降維打擊的恐怖實力，23歲澳洲小將福斯(Matthew Fox)在終點前強勢突圍，以2小時45分36秒奪下單站冠軍，並成功披上總冠軍黃衫。此外，何彥誼以2小時46分27秒衝線，拿下單站第30名，雖無緣搶下亞洲藍衫，但總排名第9依然是本站表現最佳的台灣車手。桃園市站連續第16年成為環台賽的經典賽段，其高品質的交通管制更曾獲國際自由車總會評為「環法等級」。在這樣優質的賽道上，今年唯一參賽的世界一級車隊比利時樂透車隊毫無保留地展現了世界級水準。首度加盟該車隊的23歲澳洲車手福斯，不僅以2小時45分36秒奪下單站冠軍，更以總成績4小時21分20秒、僅僅4秒的微幅差距霸氣奪走黃衫，隊友格里塞爾(Matys Grisel)也收下單站第3名。賽後福斯難掩興奮地表示：「這是我加盟車隊的第一個冠軍，也是我第一次來到台灣！台灣是個非常美麗的國家，我很感激能來這裡參賽，不僅風景優美，賽事的組織和交管都非常棒。」面對國外列強的殘酷猛攻，台灣車手依然在賽道上積極尋求突破。開賽不久，效力於泰國盧賈伊隊的台灣好手李廷威就與其他3名車手殺出重圍，聯手突圍長達近50公里！李廷威更在57.66公里大潭國小的第一個衝刺點中，成功搶下第3名並抱回2分衝刺積分，表現相當亮眼。隨後，中華隊陣中高齡40歲的老將洪坤弘也抓住空檔發動突襲，上演1人單飛的熱血戲碼。雖然突圍僅1公里多就被主集團無情吞沒，首站就因摔車掛彩的洪坤弘賽後苦笑說：「隊長問我要不要嘗試一下，跑出去後我就有點後悔了，畢竟年紀大了，簡直快去掉半條命！」在成績方面，兩個月前才加盟西班牙柯恩製藥車隊的台灣好手何彥誼，原本一路緊跟領先集團蓄勢待發，可惜在終點前3公里身體突然出現異狀。「終點前3公里覺得心跳跳得很快、身體不舒服，對成績並不滿意。」最終何彥誼以2小時46分27秒衝線，拿下單站第30名，雖然無緣搶下亞洲藍衫，但總排名第9依然是本站表現最佳的台灣車手，目前距離藍衫領先者日本車手小石祐馬僅有53秒的差距。而今年以「兩老三少」陣容應戰的中華隊，年輕小將張祐誠與黃暐程最終分別獲得第44名與第54名。面對世界一級車隊的恐怖配速，張祐誠賽後感嘆道：「這實在太硬了！跟我們平時訓練完全是不同層級的感覺，今天真的深刻體會到什麼叫做震撼教育。」