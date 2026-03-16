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國家運動訓練中心今（16）日召開董事會，會中通過人事案，由前中華奧會主席林鴻道擔任董事長，並由「微笑喬治」趙士強接任執行長，林華韋擔任副執行長，未來將共同推動國家隊培訓與競技運動發展。董事長林鴻道表示，趙士強長期投入體育領域，對運動員需求與競技環境相當熟悉，相信在新團隊的努力下，國訓中心在選手服務、訓練支援及整體運作上都能持續精進，為國家隊打造更完善的培訓環境。新任執行長趙士強自己約45年前曾在國訓中心接受長期訓練，對這個地方有深厚的情感，也深知運動員在訓練與生活上的需求。他指出，運動部部長李洋同樣是運動員出身，彼此對選手培訓與競技發展都有共同的理解與理念。趙士強表示，未來將與運動部保持密切合作，全力做好配合，並持續整合各方資源，讓國訓中心成為國家隊最堅實的後盾，從訓練環境、場地設施、生活照顧到各項後勤支援，都能持續提升，讓國手及培訓選手在最好的條件下專心備戰國際賽事。他也強調，感謝歷任執行長過去十多年來為國訓中心奠定良好基礎，未來將承接既有成果，在董事長林鴻道的領導下，持續精進「黃金計畫」相關措施，強化選手福利、員工福利與場館設施，讓整體培訓體系持續向前發展。接下來也將與董事長及中心主管進行座談，了解各單位業務推動情形。