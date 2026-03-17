美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官方於（17）日正式宣布，費城費城人隊外野手羅哈斯（Johan Rojas）因違反聯盟禁藥規定，被驗出對表現增強藥物（PED）呈現陽性反應，將面臨開季後80場不支薪的禁賽處分。這項重罰不僅意味著他將缺席 2026 年賽季約半數的比賽，也讓他自動喪失該賽季的季後賽參賽資格。
驗出同化類固醇 多明尼加國家隊早已提前「切割」
現年25歲的羅哈斯原定代表多明尼加共和國參加本屆世界棒球經典賽（WBC），但在3月初傳出疑似違反禁藥相關報導後，其名字已提前從國家隊名單中移除。根據大聯盟公告，羅哈斯被驗出的藥物成分為「博丹酮（Boldenone）」，這是一種通常用於獸醫用途的同化類固醇，被聯盟嚴格禁止使用。
費城人隊隨即發表聲明，表示全力支持大聯盟的預防與治療計畫，並對羅哈斯的行為深感失望。
戰力受衝擊 費城人備妥外野人選替補
羅哈斯在 2023 年賽季初試啼聲時曾繳出 3 成 02 打擊率的高標表現，但去年的成績大幅滑落，僅有 2 成 24 打擊率及 12 次盜壘成功。儘管他的打擊低迷，但其優秀的守備與 51 次生涯盜壘成功仍是費城人隊重要的板凳與代跑戰力。
隨著羅哈斯遭到禁賽，費城人隊將啟動應變方案，中外野將由新秀克勞福德（Justin Crawford）與馬許（Brandon Marsh）分擔。右外野由明星外野手賈西亞（Adolis García）坐鎮。而包括德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）與萊昂（Pedro León）等人皆有機會爭取進入開路名單。
禁藥風暴席捲國聯東區
近期大聯盟藥檢動作頻頻，在羅哈斯遭罰之前，勇士隊指定打擊普羅法（Jurickson Profar）才因生涯第二次藥檢未過，遭到聯盟重罰整季162場禁賽。如今羅哈斯再爆爭議，無疑為追求國聯東區三連霸的費城人隊增添了一絲不穩定的陰影。
費城人隊去年奪下96勝，正處於競爭巔峰，球團預計將在接下來的春訓賽事中加快外野輪替的測試，以填補羅哈斯留下的守備空缺。
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現年25歲的羅哈斯原定代表多明尼加共和國參加本屆世界棒球經典賽（WBC），但在3月初傳出疑似違反禁藥相關報導後，其名字已提前從國家隊名單中移除。根據大聯盟公告，羅哈斯被驗出的藥物成分為「博丹酮（Boldenone）」，這是一種通常用於獸醫用途的同化類固醇，被聯盟嚴格禁止使用。
費城人隊隨即發表聲明，表示全力支持大聯盟的預防與治療計畫，並對羅哈斯的行為深感失望。
戰力受衝擊 費城人備妥外野人選替補
羅哈斯在 2023 年賽季初試啼聲時曾繳出 3 成 02 打擊率的高標表現，但去年的成績大幅滑落，僅有 2 成 24 打擊率及 12 次盜壘成功。儘管他的打擊低迷，但其優秀的守備與 51 次生涯盜壘成功仍是費城人隊重要的板凳與代跑戰力。
隨著羅哈斯遭到禁賽，費城人隊將啟動應變方案，中外野將由新秀克勞福德（Justin Crawford）與馬許（Brandon Marsh）分擔。右外野由明星外野手賈西亞（Adolis García）坐鎮。而包括德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）與萊昂（Pedro León）等人皆有機會爭取進入開路名單。
禁藥風暴席捲國聯東區
近期大聯盟藥檢動作頻頻，在羅哈斯遭罰之前，勇士隊指定打擊普羅法（Jurickson Profar）才因生涯第二次藥檢未過，遭到聯盟重罰整季162場禁賽。如今羅哈斯再爆爭議，無疑為追求國聯東區三連霸的費城人隊增添了一絲不穩定的陰影。
費城人隊去年奪下96勝，正處於競爭巔峰，球團預計將在接下來的春訓賽事中加快外野輪替的測試，以填補羅哈斯留下的守備空缺。
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