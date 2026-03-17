我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國國寶級球星宣銅烈來說，2004年球季結束後他從三星獅一軍首席教練升格為總教練。（圖／吳政紘攝）

▲更早的是在2009年經典賽時，韓國體育權威媒體《體育朝鮮》竟把中華隊林威助的評論「金廣鉉的話，看起來球不好打，不過柳賢振評價好像比他高」解讀成「柳賢振的評價比實力高」。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第六屆世界棒球經典賽，中華隊雖然在東京巨蛋舉行的C組預賽中就遭到淘汰，但前兩戰先後以0：3、0：13輸給澳洲、日本之後，仍能全力反彈，先以14比0在7局「扣倒」捷克，然後在延長10局以5：4擊敗宿敵韓國，這次的台韓戰堪稱是近年來最經典、最史詩級的一場國際賽，這屆賽事，國內的肯定遠多於批評。台灣人對韓流文化的接受度極高，在某些領域上，特別是偶像、影視文化方面，影響力甚至超過歐美和日本。但在棒球這一塊，詭異的是，台灣球迷對韓國真的非常敏感，也特別在意，那種競爭情結與不想輸的心情，遠遠超過中華隊所面對的其他對手。仔細思考原因，先想到的應該會是，一直以來，日本隊實力總是比我們超出一大截，拚是拚不過，那麼把目標鎖定在比較有機會打敗的球隊也是合理的。在過去，雖然大家認為韓職整體水準優於中職，韓國隊實力比中華隊好也是正常的，但至少跟日本隊比起來，不至於如此遙不可及。很重要的一點是，過去在爭取奧運參賽權時，韓國總是台灣必須克服的對手。但事情並沒有那麼簡單，根據多年來的觀察，大致上是從2003年札幌亞錦賽至今所經歷過的一些重大國際賽中，台韓交戰所衍生的大小事，感覺上台灣球迷會被挑起強烈的抗韓意識，很重要的一環卻是韓國媒體的態度。在我所接觸過的，或是透過台灣球員所了解的韓國球員，印象一直是挺不錯的，就以國寶級球星宣銅烈來說，2004年球季結束後他從三星獅一軍首席教練升格為總教練，並在11月率隊來台與兄弟象進行了3場比賽。當時他面對台灣球界與媒體的態度讓人感到意外，不只非常謙遜，而且相當誠懇，完全沒有那種身為縱橫韓日超級投手的敖氣。2003年札幌亞錦賽時，中華隊的「阿浪」鄭兆行上到一壘後，韓日生涯合計626轟的全壘打王李承燁主動以英語向他攀談，根據阿浪的說法是，對方就像朋友一般地閒聊，而且聊天的一部分內容是，中華隊面對的投手曹雄天是該季韓職救援王，李承燁強調他是側投，球很有尾勁，不好打。結果中華隊最終就是棒打曹雄天，取得雅典奧運門票。會以宣銅烈、李承燁為例，是因為他們是韓國棒球史上最頂的投、打球星，具有絕對的代表性，可以說大部分的韓國球員都有身為職業球星的素養。但韓媒卻非如此。以最近討論度極高的本屆韓國經典賽頭號功臣文保景為例，他在對澳洲之戰以7比2領先時，等了3球被三振，結束韓國隊攻勢之後，成了許多台灣球迷的攻擊對象，個人的社群網站不斷遭到攻擊，其中還有不少難聽或不雅的字眼。這件事是台灣網友失禮的舉動，而且在這類事件中台灣人是有「前科」的，像是小熊隊春訓熱身賽中傳球不順造成龍恩（Jonathon Long）受傷的選手、台澳戰中對陳傑憲投出觸身球的澳洲左投，也都曾被台灣人網路「出征」。文保景這件事韓媒有一些反彈也是合理的，但其中《體育韓國》對攻擊文保景的台灣網友是這麼評論的：「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下。」文字邏輯聽起來沒錯，但其中蘊含的語氣卻不難讓人看出是藉機在貶低中華隊，聽的人或許會覺得對方是在強調「中華隊本來就不怎麼樣了，但這些台灣網友更沒水準」，《體育韓國》也不是小媒體了，在新聞中加諸情緒性的字眼，可以說是媒體失格的表現。除此之外，在2月中下旬韓國隊陸續傳出韓職頭號先發投手元兌仁、大聯盟紅雀隊投手歐布萊恩（Riley O'Brien）等重量級戰力因傷退出之後，韓媒《Star News》在報導中強調台灣媒體高度關注，「甚至帶有幸災樂禍意味」。但那一波台媒雖集中報導此事，也只是強調對韓不利、對台有利，單純分析事實，哪來的「幸災樂禍」？更早的是在2009年經典賽時，韓國體育權威媒體《體育朝鮮》竟把中華隊林威助的評論「金廣鉉的話，看起來球不好打，不過柳賢振評價好像比他高」解讀成「柳賢振的評價比實力高」，導致後來林威助進行打擊練習時，多位韓國選手瞪著看，柳賢振甚至放話「台灣已經玩完了！」但那屆賽事台灣自己鬧內鬨，La new熊和興農牛杯葛不參戰，結果中華隊在24小時內連輸給韓國和中國，怪不了別人。稍微資深一點的球迷或許曾經觀察過，為什麼日媒總是比較客氣，但韓媒卻是如此機車？的確，日本棒球人和媒體或許會覺得台灣棒球比不上日本野球，但通常都不會說出來。2008年中華隊在北京奧運輸給中國隊那一天，我在工作結束後走出五棵松棒球場，遇到一位日本《共同社》的記者，稍微聊了一下，對方覺得台灣這一戰輸得很不可思議，我們聊到如果台日交手的可能勝算，對方說「如果打個十場，台灣可能會贏個三、四場」，但我回他「能贏個二場就很多了」。韓媒給人態度卻一直不是這樣的感覺，在過去，他們的下意識就是認為「台灣不如韓國」，但在最近幾年，韓國卻一再於國際大賽中敗給中華隊，這樣的反差或許是造成在新聞中出現情緒性字眼的的原因。多年來被韓媒這麼「刺激」，台灣球迷不反韓才怪。