我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）自今年1月底遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂確定整季報銷後，今（17）日首度公開現身接受媒體採訪。即便身旁放著兩支銀色拐杖，右膝上還留有顯眼的術後長疤與腫脹，巴特勒依然展現招牌的樂觀與強悍，並向外界宣示，他正將復健過程視為一場全新的「比賽」，誓言要以最強版本回歸。此外，它也透露目前沒又回歸時間表，最短期的目標就是下週要把拐杖丟掉。巴特勒於2月初順利完成手術，目前正處於漫長復健的初期。他今日坐在更衣室內，腿上剛動過刀的痕跡清晰可見，但他笑著表示：「雖然不能和隊友一起流汗很痛苦，但我整體的感覺很好，很開心。」為了保持職業競爭心，巴特勒在牆上貼了一張復健進度表，詳細記錄每週必須達到的目標，例如膝蓋彎曲的角度。他表示：「復健的一切對我來說都是競爭。我要跟昨天的自己比，也要跟過去同樣受過傷的人留下的數據比。這讓我能保持專注，因為我至少能以這種方式繼續『戰鬥』。」他甚至還幽默地對記者開玩笑說，下一週的目標就是擺脫拐杖，「到時候你可以買下我的拐杖。」在巴特勒1月19日對陣熱火受傷後，勇士隊陷入了有史以來最恐怖的傷兵潮，隨後當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因膝傷倒下。在失去這兩大核心的期間，勇士僅打出7勝16敗的低迷戰績，目前排名已跌至西區第9，且身後的波特蘭拓荒者正虎視瞻瞻。總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，這可能是他印象中球隊傷病最慘重的一段時間。目前勇士隊的輪替陣容被迫依賴多名雙向合約的球員，「士官長」在此時獲得搭機許可並隨隊參與客場之旅，對低迷的團隊士氣無疑是一劑強心針。對於球迷最關心的復出時間表，巴特勒並未給出明確答案，但他重申了回歸的渴望。「我想回來，大家都知道這點。」巴特勒說，「我無法給出確切日期，但只要我的身體準備好了，我保證我會第一時間衝回場上幫助我的隊友。」巴特勒看著努力奮鬥的兩名雙向合約小將威廉斯（Nate Williams）與利昂斯（Malevy Leons），感性地提到這讓他想起自己在芝加哥公牛隊起步的日子，「看到有人能把握機會打出表現，這讓我感到很開心。我現在唯一的任務就是專注於復健，找回那個最好的自己。」