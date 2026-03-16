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金州勇士今（16）日迎戰紐約尼克，上半場一度取得21分領先，最終卻慘遭逆轉107：110輸球，但陣中23歲前鋒桑托斯（Gui Santos）先發上場超過32分鐘，攻下20分、7籃板、7助攻，在勇士蜀中無大將情況下，桑托斯表現已無可挑剔，球迷賽後也大讚，「他值得更多球權！」來自巴西的桑托斯，是勇士2022年選秀次輪55順位選進的新秀，儘管是該屆選秀會上倒數第6個被挑中的球員，但願意防守又有6呎7吋、190磅厚實體型，讓他在生涯第2年起就獲得登上NBA機會，並逐步進入輪替陣容，本季55場出賽有19場擔任先發，上場時間達到生涯新高的18.4分鐘，貢獻7.7分、3.7籃板、2助攻與0.8抄截。近期勇士受到傷兵困擾，本場面對尼克僅有10人健康出賽情況下，桑托斯獲得更多出賽時間，也扛起先發側翼重任，近6場得分全數上雙，場均拿下17.5分、6.6籃板、5助攻與1.3抄截，對上衛冕軍雷霆時也有22分、11籃板與3助攻成績，讓人看見全能前鋒身影。本場面對尼克，桑托斯能投外線，防守端主要對位布里吉斯（Mikal Bridges），讓他全場僅攻下7分，還一度擔任小球五號硬扛唐斯（Karl-Anthony Towns），當勇士決勝關頭無人跳出時，也是靠桑托斯切入單吃沙米特（Landry Shamet），才持續緊咬1分差，可惜最後一擊傳球，中鋒波斯特（Quinten Post）卻手滑再見失誤。儘管勇士輸球，但桑托斯近期好表現也被注意到，希望總教練科爾（Steve Kerr）能給他更多球權，「二輪秀打成這樣真的很賺了」、「可惜最後感覺急了，但真的不怪他」、「真的沒人可以用了，還不如多給他球權」