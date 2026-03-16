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金州勇士今（16）日迎戰紐約尼克，上半場一度取得21分領先，第三節卻慘遭逆轉，決勝節最後一擊機會做球給年輕中鋒波斯特（Quinten Post），卻因奶油手接球就失誤，連出手都沒有機會，勇士終場107：110苦吞5連敗，賽後轉播單位也拍到柯瑞（Stephen Curry）露出絕望表情，有球迷就感嘆道，「柯瑞的表情就像輸了全世界。」本場開打前，勇士僅有10人可以出戰，其餘一眾主力包含柯瑞、格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）等人都因傷缺戰，對於近期已吞下4連敗的勇士而言，宛如雪上加霜。結果勇士上半場眾志成城，一度取得21分領先，讓球迷看看見勝利曙光，結果第三節禁區失守，單節被尼克抓下8顆進攻籃板，打出38：26攻勢直接逆轉，決勝節勇士一路苦追，至最後一波前僅3分落後，仍有追平機會。最後6.2秒，勇士成功執行戰術，由桑托斯（Gui Santos）發球給波斯特，波斯特回傳後繞到外線，桑托斯吸引包夾後再跳傳給波斯特，結果後者立功心切，竟發生手滑失誤，最後連出手都沒有，也徹底葬送勇士追平機會，連現場尼克球迷也一片譁然。賽後，轉播單位特別拍攝到場邊的柯瑞，見證球隊大比分領先遭逆轉，最後一擊連出手都沒有就結束，加上自己有傷在身無法出戰，柯瑞也露出很絕望的表情。球迷同樣看不下去，賽後於網路上怒噴勇士爛尾，「看了整場，最後給我這種結局」、「最後拉了一坨大的」、「每次都這樣，真的看吐了欸」